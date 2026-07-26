Momente de panică la meciul echipei lui Messi! Un jucător a rămas inconștient după ce s-a lovit la cap

Meciul din MLS dintre CF Montreal și Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, a fost marcat de o scenă îngrijorătoare. German Berterame, unul dintre atacanții trupei din Florida, s-a ciocnit cu un adversar și a rămas inconștient pe gazon, medicii fiind nevoiți să intervină urgent pe teren.

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Faza respectivă s-a petrecut în minutul 70, când scorul era 0-0, iar campioana din MLS căuta golul prin care să deblocheze tabela. Berterame s-a angajat într-un duel aerian cu Efrain Morales, unul dintre fundașii centali ai lui CF Montreal, care a avut o intervenție întârziată și l-a lovit din spate pe adversarul său.

Berterame, lăsat inconștient de adversarul său. Starea actuală a jucătorului

Arbitrul întâlnirii a acordat imediat lovitura de la 11 metri, însă panica s-a instaurat pe teren, pentru că atacantul lui Inter Miami rămăsese inconștient pe gazon. Jucătorii i-au cerut imediat echipei medicale să intre pe teren, după care și-a făcut apariția și ambulanța, care l-a transportat pe Berterame la spital.

Din fericire, situația atacantului mexican nu este una gravă, antrenorul lui Inter Miami, Guillermo Hoyos, confirmând că jucătorul său e în prezent conștient: „E bine. Lovitura a fost foarte puternică, dar se recuperează„.