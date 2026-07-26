Victorie pentru Anthony Joshua! Pugilistul a revenit în ring la 7 luni după accidentul cumplit din Nigeria

Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin K.O. după 2 minute şi 43 de secunde din runda a doua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Superdome din Jeddah (Arabia Saudită).
Deşi era marele favorit, a fost totuşi la un pas de a fi învins încă din prima rundă.
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Încă de la început, Joshua s-a arătat ofensiv, dar, după 30 de secunde, un uppercut cu dreapta l-a trimis la podea! S-a ridicat imediat zâmbind şi, după ce a fost numărat până la „8”, a revenit în luptă.
Prenga a încercat să pună capăt luptei, iar englezul s-a trezit din nou în dificultate, continuând totuşi să zâmbească. Părea să-şi fi revenit, dar a căzut din nou, de data aceasta fără să fi fost lovit, şi nu a fost numărat. Prenga a continuat însă atacul, iar Joshua a atins scurt cu un genunchi solul, arbitrul numărându-l din nou.
În runda a doua, cu o combinaţie stânga-dreapta, Joshua l-a lovit puternic pe albanez, care s-a prăbuşit, arbitrul portorican Luis Pabon numărându-l „10”.
Highlights of Anthony Joshua’s epic comeback victory against Kristian Prenga in Jeddah 😤#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/T6bq3x0tUF
— Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026
„Aş dori să-i mulţumesc călduros lui Kristian Prenga pentru lupta bună pe care a dus-o”, a comentat Joshua în ring, la finalul victoriei sale. „Este un tip puternic şi cred că promotorul meu, Eddie Hearn, vrea să-l semneze acum! Are un viitor strălucit”.
Joshua îl va înfrunta acum pe compatriotul său Tyson Fury într-un derby al foştilor campioni mondiali la categoria grea în luna noiembrie.
Joshua, care revenea în ring după accidentul de maşină suferit pe 29 decembrie în Nigeria, în care prietenii şi colegii săi de echipă, Latif Ayodele şi Sina Ghami, şi-au pierdut viaţa, nu a reuşit să inspire prea multă încredere: „Victoria mea a însemnat mai mult decât forţa de lovire. A fost spiritul lui Latif şi al lui Ghami”.
Sursa: News.ro
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