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Victorie pentru Anthony Joshua! Pugilistul a revenit în ring la 7 luni după accidentul cumplit din Nigeria

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 10:02

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Victorie pentru Anthony Joshua! Pugilistul a revenit în ring la 7 luni după accidentul cumplit din Nigeria

Anthony Joshua, după o victorie / Getty Images

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Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin K.O. după 2 minute şi 43 de secunde din runda a doua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Superdome din Jeddah (Arabia Saudită).

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Deşi era marele favorit, a fost totuşi la un pas de a fi învins încă din prima rundă.

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Încă de la început, Joshua s-a arătat ofensiv, dar, după 30 de secunde, un uppercut cu dreapta l-a trimis la podea! S-a ridicat imediat zâmbind şi, după ce a fost numărat până la „8”, a revenit în luptă.

Prenga a încercat să pună capăt luptei, iar englezul s-a trezit din nou în dificultate, continuând totuşi să zâmbească. Părea să-şi fi revenit, dar a căzut din nou, de data aceasta fără să fi fost lovit, şi nu a fost numărat. Prenga a continuat însă atacul, iar Joshua a atins scurt cu un genunchi solul, arbitrul numărându-l din nou.

În runda a doua, cu o combinaţie stânga-dreapta, Joshua l-a lovit puternic pe albanez, care s-a prăbuşit, arbitrul portorican Luis Pabon numărându-l „10”.

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Aş dori să-i mulţumesc călduros lui Kristian Prenga pentru lupta bună pe care a dus-o”, a comentat Joshua în ring, la finalul victoriei sale. „Este un tip puternic şi cred că promotorul meu, Eddie Hearn, vrea să-l semneze acum! Are un viitor strălucit”.

Joshua îl va înfrunta acum pe compatriotul său Tyson Fury într-un derby al foştilor campioni mondiali la categoria grea în luna noiembrie.

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Joshua, care revenea în ring după accidentul de maşină suferit pe 29 decembrie în Nigeria, în care prietenii şi colegii săi de echipă, Latif Ayodele şi Sina Ghami, şi-au pierdut viaţa, nu a reuşit să inspire prea multă încredere: „Victoria mea a însemnat mai mult decât forţa de lovire. A fost spiritul lui Latif şi al lui Ghami”.

Sursa: News.ro

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