Victorie pentru Anthony Joshua! Pugilistul a revenit în ring la 7 luni după accidentul cumplit din Nigeria

Anthony Joshua l-a învins pe albanezul Kristian Prenga prin K.O. după 2 minute şi 43 de secunde din runda a doua, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Superdome din Jeddah (Arabia Saudită).

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Deşi era marele favorit, a fost totuşi la un pas de a fi învins încă din prima rundă.

Joshua, victorie chinuită la primul partidă după cumplitul accident din Nigeria

Încă de la început, Joshua s-a arătat ofensiv, dar, după 30 de secunde, un uppercut cu dreapta l-a trimis la podea! S-a ridicat imediat zâmbind şi, după ce a fost numărat până la „8”, a revenit în luptă.

Prenga a încercat să pună capăt luptei, iar englezul s-a trezit din nou în dificultate, continuând totuşi să zâmbească. Părea să-şi fi revenit, dar a căzut din nou, de data aceasta fără să fi fost lovit, şi nu a fost numărat. Prenga a continuat însă atacul, iar Joshua a atins scurt cu un genunchi solul, arbitrul numărându-l din nou.

În runda a doua, cu o combinaţie stânga-dreapta, Joshua l-a lovit puternic pe albanez, care s-a prăbuşit, arbitrul portorican Luis Pabon numărându-l „10”.