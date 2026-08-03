Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League

Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, scor 2-3 la general. Pe Oblemenco, echipa din Bănie a încasat două goluri destul de rapid, a revenit în joc, dar cele două goluri marcate nu au fost suficiente! Ghion curat pentru olteni, pentru că acum se ştie şi ce adversar ar fi întâlnit în play-off dacă treceau de Levski şi Kairat.

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Astfel, conform tragerii la sorți, în cazul în care oltenii ar fi trecut de dubla cu Levski și ar fi reușit, apoi, să o elimine și pe Kairat Almaty în turul al treilea preliminar, aceștia ar fi avut-o ca adversară pe AEK Atena. Un adversar accesibil şi pe care l-au mai întâlnit.

Pe lângă faptul că au ratat o şansă uriaşă, de a merge mai departe în Liga Campionilor, oltenii pierd şi o sumă consistentă. Dacă ar fi reușit să treacă şi de AEK Atena, Mihai Rotaru ar fi încasat nu mai puţin de 20 de milioane de euro.