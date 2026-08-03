Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League LIVE TEXT (14:00). Universitatea Craiova află cu cine ar putea juca

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League va fi live text, pe as.ro, de la ora 14:00: Universitatea Craiova află peste cine poate da în cazul calificării în această fază a preliminariilor.
Universitatea Craiova se va duela cu KuPS în turul trei preliminar din Europa League. Oltenii vor întâlni campioana Finlandei pe 6, respectiv 13 august, returul urmând să se dispute în Bănie.
Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League LIVE TEXT (14:00)
UEFA a publicat lista restrânsă cu posibilele adversare ale Universității Craiova. În cazul în care va trece de KuPS, campioana României ar putea întâlni una dintre următoarele echipe:
- Pierzătoarea dintre Hapoel Beer Sheva (Israel) și Steaua Roșie (Serbia)
- St. Truidense (Belgia)
- Trabzonspor (Turcia)
- Pierzătoarea dintre Ararat Armenia și NK Celje (Slovenia)
Câștigătoarea dublei dintre Universitatea Craiova și KuPS va face parte din urna capilor de serie la tragerea la sorți a play-off-ului Europa League. Partidele din această fază vor avea loc pe 20, respectiv 27 august.
Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, din turul doi preliminar de Champions League. Campioana Bulgariei a trecut mai departe în urma victoriei cu 3-2, la general, returul din Bănie terminându-se la egalitate, scor 2-2.
În cazul în care va fi eliminată de KuPS, Universitatea Craiova mai are o șansă în ceea ce privește calificarea într-o grupă de cupă europeană în această vară. Echipa lui Filipe Coelho va ajunge în play-off-ul de Conference League, competiție unde mai evoluează CFR Cluj. Clujenii se vor duela cu Tromso în turul trei preliminar.
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