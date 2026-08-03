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Şi Federaţia Engleză de Fotbal urmează să retragă sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 14:21

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Şi Federaţia Engleză de Fotbal urmează să retragă sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino

Gianni Infantino şi Donald Trump / Profimedia

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Gianni Infantino continuă să piardă sprijin în ciuda retragerii planului său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale. Luni, The Telegraph a relatat că Asociaţia Engleză de Fotbal îşi va retrage sprijinul pentru realegerea preşedintelui FIFA.

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După ce a abandonat planul său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale către investitori privaţi, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a crezut că opoziţia tot mai mare se va potoli.

Cu toate acestea, nu s-a întâmplat acest lucru, iar The Telegraph a relatat luni că Asociaţia Engleză de Fotbal (FA) va trimite o scrisoare prin care îşi retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino.

Alegerile sunt programate pentru martie 2027, iar peste 200 de asociaţii naţionale l-au susţinut pe preşedintele FIFA la mijlocul lunii iulie.

Asociaţia Galeză de Fotbal (FAW) a anunţat că, în cele din urmă, nu îl va sprijini pe conducătorul italo-elveţian, într-un comunicat transmis presei engleze: „Eşecurile recente în ceea ce priveşte buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părţilor interesate, comunicarea şi judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziţie în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW de a rămâne la conducerea fotbalului mondial.”

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Asta nu înseamnă neapărat că toate federaţiile vor urma exemplul, dar poziţia Europei rămâne clară. Săptămâna trecută, UEFA şi cele 55 de federaţii membre au ameninţat că vor boicota competiţiile organizate de FIFA, inclusiv Cupa Mondială, dacă planul lui Infantino s-ar concretiza.

Presiunea continuă să crească asupra conducerii forului de conducere, care se confruntă acum cu acţiuni în justiţie din partea UEFA, care a cerut şi demisia sa sau se va confrunta cu un vot de neîncredere.

 

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