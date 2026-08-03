Şi Federaţia Engleză de Fotbal urmează să retragă sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino

Gianni Infantino continuă să piardă sprijin în ciuda retragerii planului său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale. Luni, The Telegraph a relatat că Asociaţia Engleză de Fotbal îşi va retrage sprijinul pentru realegerea preşedintelui FIFA.

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După ce a abandonat planul său de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale către investitori privaţi, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a crezut că opoziţia tot mai mare se va potoli.

Cu toate acestea, nu s-a întâmplat acest lucru, iar The Telegraph a relatat luni că Asociaţia Engleză de Fotbal (FA) va trimite o scrisoare prin care îşi retrage sprijinul pentru realegerea lui Infantino.

Alegerile sunt programate pentru martie 2027, iar peste 200 de asociaţii naţionale l-au susţinut pe preşedintele FIFA la mijlocul lunii iulie.

Asociaţia Galeză de Fotbal (FAW) a anunţat că, în cele din urmă, nu îl va sprijini pe conducătorul italo-elveţian, într-un comunicat transmis presei engleze: „Eşecurile recente în ceea ce priveşte buna guvernare, procesele, conducerea, valorile, gestionarea părţilor interesate, comunicarea şi judecata sănătoasă ne-au condus într-o poziţie în care domnul Infantino a pierdut încrederea FAW de a rămâne la conducerea fotbalului mondial.”