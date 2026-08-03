Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Şumudică îl face praf pe Marius Baciu şi anunţă că s-a rupt vestiarul la FCSB: „Au pierdut foarte mulți bani”

Marius Şumudică îl face praf pe Marius Baciu şi anunţă că s-a rupt vestiarul la FCSB: „Au pierdut foarte mulți bani”

Radu Constantin Publicat: 3 august 2026, 13:00

Comentarii
Marius Şumudică îl face praf pe Marius Baciu şi anunţă că s-a rupt vestiarul la FCSB: „Au pierdut foarte mulți bani
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB a părăsit Europa, iar Marius Şumudică anunţă ape agitate în vestiarul FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică lasă de înţeles că Marius Baciu a fost depăşit de miză, în contextul în care el a fost numit antrenor la FCSB fără o experienţă anterioară, el venind de la FC Păușești Otăsău.

„A fost secundul meu la Vaslui, îl respect ca fost fotbalist, căpitan al Stelei pe vremuri, nu am nimic cu el. Dar să ai așa soartă, de la Păușești, să ajungi la FCSB, să joci în cupele europene. E ca și cum noi jucăm la loto și luăm potul cel mare”, a început Şumudică. Tehnicianul crede că antrenorul a pierdut deja vestiarul. Motivul? Jucătorii au ratata calificarea în grupele Conference League, iar asta înseamna că au pierdut sute de mii de euro.

„Jucătorii sunt debusolați. Știți bine că Gigi Becali nu dă bonusuri în campionat. El plătește doar pentru performanță. Ce înseamnă performanță la el: calificarea în grupe. Și atunci, jucătorii au pierdut foarte mulți bani. Am înțeles că unii aveau 100, 200, 300 de mii de euro. Primă pentru calificarea în grupe. Când te scoate Auda și pierzi 300.000 de euro te ustură buzunarul. Cauți vinovatul. De ce am ajuns aici? Cine mi-a scos banii din buzunar? Sunt bani mulți”, a mai spus Şumudică.

Antrenorul confrimă că este o ruptură clară între jucători şi Baciu: „E clar că este o ruptură, este o fractură acolo. Se întâmplă ceva. Nu ai cum să te duci în Europa și să joci cu Radunovic mijlocaș central. Despre ce vorbim? Cum să faci asta? Doar pentru că a jucat cu Csikszereda și a dat un gol?”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Observator
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
14:45

Tragerea la sorți a play-off-ului Conference League LIVE TEXT (15:00). Posibili adversari pentru CFR Cluj
14:40

Carlos Alcaraz n-a mai jucat de aproape patru luni, dar a urcat în clasamentul ATP. Pe cine a depășit
14:21

Şi Federaţia Engleză de Fotbal urmează să retragă sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino
14:20

Tragerea la sorți a play-off-ului Europa League | Universitatea Craiova a aflat cu cine ar putea juca
13:52

Oficial. FCSB a transferat un nou portar. Mutare surpriză făcută de Gigi Becali
13:34

Jucătorul care urmează să semneze cu Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Ne-am înțeles”
Vezi toate știrile
1 „Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal 2 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 3 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 4 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” 5 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 6 Oficial. Meciul CFR Cluj – U Cluj a fost amânat. Când a fost reprogramat de LPF
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!