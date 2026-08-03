Marius Şumudică îl face praf pe Marius Baciu şi anunţă că s-a rupt vestiarul la FCSB: „Au pierdut foarte mulți bani”

FCSB a părăsit Europa, iar Marius Şumudică anunţă ape agitate în vestiarul FCSB.

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Marius Șumudică lasă de înţeles că Marius Baciu a fost depăşit de miză, în contextul în care el a fost numit antrenor la FCSB fără o experienţă anterioară, el venind de la FC Păușești Otăsău.

„A fost secundul meu la Vaslui, îl respect ca fost fotbalist, căpitan al Stelei pe vremuri, nu am nimic cu el. Dar să ai așa soartă, de la Păușești, să ajungi la FCSB, să joci în cupele europene. E ca și cum noi jucăm la loto și luăm potul cel mare”, a început Şumudică. Tehnicianul crede că antrenorul a pierdut deja vestiarul. Motivul? Jucătorii au ratata calificarea în grupele Conference League, iar asta înseamna că au pierdut sute de mii de euro.

„Jucătorii sunt debusolați. Știți bine că Gigi Becali nu dă bonusuri în campionat. El plătește doar pentru performanță. Ce înseamnă performanță la el: calificarea în grupe. Și atunci, jucătorii au pierdut foarte mulți bani. Am înțeles că unii aveau 100, 200, 300 de mii de euro. Primă pentru calificarea în grupe. Când te scoate Auda și pierzi 300.000 de euro te ustură buzunarul. Cauți vinovatul. De ce am ajuns aici? Cine mi-a scos banii din buzunar? Sunt bani mulți”, a mai spus Şumudică.

Antrenorul confrimă că este o ruptură clară între jucători şi Baciu: „E clar că este o ruptură, este o fractură acolo. Se întâmplă ceva. Nu ai cum să te duci în Europa și să joci cu Radunovic mijlocaș central. Despre ce vorbim? Cum să faci asta? Doar pentru că a jucat cu Csikszereda și a dat un gol?”.