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Un nou transfer la Barcelona. Catalanii au bătut palma cu jucătorul și vor plăti „doar” 10 milioane de euro

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 13:09

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Un nou transfer la Barcelona. Catalanii au bătut palma cu jucătorul și vor plăti doar” 10 milioane de euro

Joao Cancelo, alături de coechipierii de la Barcelona/ Profimedia

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Barcelona e gata să oficializeze un nou transfer, în această vară. Catalanii s-au înțeles cu Joao Cancelo (32 de ani), fundașul dreapta care a evoluat sub formă de împrumut pe Camp Nou în sezonul precedent.

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Joao Cancelo mai avea un an de contract cu saudiții de la Al-Hilal, însă a ajuns la o înțelegere cu aceștia privind un transfer definitiv la Barcelona.

Un nou transfer la Barcelona: Joao Cancelo

Conform mundodeportivo.com, transferul definitiv al lui Joao Cancelo la Barcelona depindea de înțelegerea jucătorului cu cei de la Al-Hilal. Acesta a ajuns, în cele din urmă, la un acord cu saudiții pentru încheierea contractului care expira anul viitor.

Barcelona va plăti în schimbul lui Joao Cancelo suma de zece milioane de euro. Catalanii au fost de acord cu acești bani, ținând cont că Hansi Flick își dorea un fundaș cu experiență în lotul său, pentru următorul sezon.

Spaniolii mai menționează faptul că Joao Cancelo va semna cu Barcelona un contract valabil pe două sezoane, după ce vor fi puse la punct și ultimele detalii din acordul cu cei de la Al-Hilal.

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Joao Cancelo a fost împrumutat de Barcelona în două perioadă. Prima dată, de la Manchester City, între 2023 și 2024, și a doua oară, de la Al Hilal, în a doua jumătate a sezonului trecut.

Cotat la suma de opt milioane de euro, Joao Cancelo a bifat 23 de meciuri la Barcelona, în stagiunea trecută, reușind să marcheze două goluri și să ofere patru pase decisive.

Barcelona este, astfel, foarte aproape să puncteze din nou în acest mercato. Catalanii au plătit deja peste 100 de milioane de euro pentru a obține semnăturile lui Anthony Gordon, de la Newcastle, și Karim Adeyemi, de la Borussia Dortmund.

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