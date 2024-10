Ce notă a primit Florinel Coman după Al-Gharafa–Al-Arabi 3-1. „Mbappe de România” a oferit o pasă de gol uimitoare - Antena Sport

Florinel Coman este coleg cu Joselu la Al-Gharafa! Starul spaniol încă se gândește la Real Madrid

Joselu încă se gândeşte la Real Madrid. Atacantul spaniol s-a numărat printre eroii echipei de pe Santiago Bernabeu sezonul trecut, atunci când echipa lui Carlo Ancelotti a cucerit titlul în La Liga şi un nou trofeu UEFA Champions League.

Revenit în Spania, pentru meciurile campioanei europene din acest an din Nations League, cu Danemarca şi Serbia, Joselu a acorda un interviu în Marca şi a vorbit despre echipa sa de suflet.

Atacantul spaniol nu regretă decizia de a merge în Qatar, la Al-Gharafa, dar recunoaşte că nu poate să nu se gândească la toate momentele frumoase petrecute pe Santiago Bernabeu.

„Mereu îmi e dor să mă simt ca acasă. Am avut cel mai mare noroc să fiu acolo. Pur şi simplu, ziua în care am pus tricoul pe mine a fost cea mai bună zi din viaţa mea. Şansa de a purta tricoul pe Bernabeu a fost un vis din copilărie care a devenit realitate. A fost un vis greu de îndeplinit, puţini jucători spanioli o pot face.

Nu regret că am plecat, dar îmi este dor şi nu pot să nu mă gândesc la toate acele momente minunate pe care le-am trăit acasă. E adevărat că atunci când o urmăresc pe Real Madrid îmi aduc aminte de momentele în care am fost acolo şi că am fost norocos să trăiesc acele momente”, a declarat Joselu, pentru marca.com.