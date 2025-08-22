Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! "E dorit de multe cluburi" - Antena Sport

Sub contract cu Legia Varșovia, Edi Iordănescu este dorit cu insistență de echipe din Zona Golfului. Al Jazira eate ultima echipa care și-a exprimat interesul de a-l aduce pe român pe banca tehnică. Așa cum AS.ro a anunțat, clubul din Emirate este dispus să-i plătească clauza de reziliere lui Iordănescu, dar si un salariu astronomic, 3.000.000 de euro pe an.

Antena Sport a luat legatura cu agentul FIFA Mohammed Kharrazi, cel care i-a transmis lui Iordănescu de interesul celor de la Al Jazira pentru el. Acesta susține că mai multe echipe din Golf l-au dorit pe fostul selecționer, în această vară.

Edi Iordănescu, dorit de Al Jazira

În ciuda ofertei astronomice pe care o are de la Al Jazira, Edi Iordănescu e sută la sută concentrat la meciurile echipei sale, conform agentului FIFA. Legia a învins Hibernian cu 2-1, in turul play-off-ului din Conference League, iar returul va avea loc joia viitoare.

“În decursul acestei veri, antrenorul Edward Iordănescu a primit mai multe oferte de la cluburi din Arabia Saudită, Emirate si Qatar. După ce le-a analizat pe toate, cu atenție, a decis să meargă la Legia Varșovia, unde are rezultate foarte bune pe toate fronturile.

În ceea ce privește interesul celor de la Al Jazira, pot confirma, dar el este concentrat sută la sută la meciurile pe care le are cu Legia. Este un antrenor care prezintă interes pentru multe cluburi din Zona Golfului”, a declarat Mohammed Kharrazi, agentul FIFA care i-a adus oferta de la Al Jazira lui Edi Iordănescu, pentru AntenaSport.