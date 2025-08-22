Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! "E dorit de multe cluburi" - Antena Sport

Închide meniul
Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! "E dorit de multe cluburi"

EXCLUSIV
EXCLUSIV

Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! "E dorit de multe cluburi"

Publicat: 22 august 2025, 12:50

Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! E dorit de multe cluburi

Edi Iordănescu / Profimedia

Sub contract cu Legia Varșovia, Edi Iordănescu este dorit cu insistență de echipe din Zona Golfului. Al Jazira eate ultima echipa care și-a exprimat interesul de a-l aduce pe român pe banca tehnică. Așa cum AS.ro a anunțat, clubul din Emirate este dispus să-i plătească clauza de reziliere lui Iordănescu, dar si un salariu astronomic, 3.000.000 de euro pe an.

Antena Sport a luat legatura cu agentul FIFA Mohammed Kharrazi, cel care i-a transmis lui Iordănescu de interesul celor de la Al Jazira pentru el. Acesta susține că mai multe echipe din Golf l-au dorit pe fostul selecționer, în această vară.

Edi Iordănescu, dorit de Al Jazira

În ciuda ofertei astronomice pe care o are de la Al Jazira, Edi Iordănescu e sută la sută concentrat la meciurile echipei sale, conform agentului FIFA. Legia a învins Hibernian cu 2-1, in turul play-off-ului din Conference League, iar returul va avea loc joia viitoare.

“În decursul acestei veri, antrenorul Edward Iordănescu a primit mai multe oferte de la cluburi din Arabia Saudită, Emirate si Qatar. După ce le-a analizat pe toate, cu atenție, a decis să meargă la Legia Varșovia, unde are rezultate foarte bune pe toate fronturile.

În ceea ce privește interesul celor de la Al Jazira, pot confirma, dar el este concentrat sută la sută la meciurile pe care le are cu Legia. Este un antrenor care prezintă interes pentru multe cluburi din Zona Golfului”, a declarat Mohammed Kharrazi, agentul FIFA care i-a adus oferta de la Al Jazira lui Edi Iordănescu, pentru AntenaSport.

Salariu de 3.000.000 de euro pentru Edi Iordănescu

Din informațiile Antena Sport, Al Jazira îl vrea cu orice preț pe tehnicianul celor de la Legia Varșovia. Conform surselor noastre, arabii sunt dispuși să-i plătească lui Iordănescu clauza de reziliere cu polonezii. Din câte se pare, aceasta ar fi în jur de 400.000 de euro. Din informațiile pe care le avem, cei de la Al Jazira îl ademenesc pe fostul selecţioner cu un salariu de 3.000.000 de euro.

Edi Iordănescu a semnat în această vară cu Legia Varșovia și are un parcurs apreciat de fani, dar si de conducerea clubului. Din informațiile AS.ro, nu este pentru prima dată când cei de la Al Jazira încearcă să-l aducă pe fostul selecționer.

