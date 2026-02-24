Ce oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 24 februarie 2026, 17:29 / Actualizat: 24 februarie 2026, 18:34

Edi Iordănescu, pe banca Legiei Varşovia - Profimedia Images

Edi Iordănescu (47 de ani) a fost prezent la Galatasaray – Juventus 5-2, dar altul a fost motivul pentru care fostul selecţioner a ajuns în Turcia. Antrenorul de 47 de ani a avut două oferte de a prelua echipe din prima ligă.

Iordănescu a dezvăluit că a avut ofertă din Turcia, iar sursele Antena Sport au aflat numele celor două cluburi care l-au dorit pe Edi au fost Karagumruk şi Kayserispor. Edi e liber după despărţirea de Legia, din octombrie 2025. 

2 oferte pentru Edi Iordănescu din Turcia

Edi Iordănescu le-a refuzat pe ambele, motivul fiind că i s-a părut periculos să preia un club din mers, cu doar 11 runde rămase de disputat din Turcia.

Mai mult, Kayserispor e pe penultimul loc în Turcia, cu 19 puncte după primele 23 de etape disputate. Mai rău, Karagumruk e lanterna roşie, cu 13 puncte, la 8 lungimi de salvarea de la retrogradare.

”Vreau cât mai repede să mă întorc în circuit. Dar așa cum mă cunoașteți, nu în orice condiții. Au fost mai multe discuții, chiar și săptămâna asta, dar nu s-au concretizat momentan. Îmi doresc cât mai repede, dar într-un proiect care să mă reprezinte.

Orice e posibil. Am fost acum în Turcia pentru două meciuri europene și a fost o ofertă chiar de acolo. Un club într-un moment foarte delicat. Mi s-a părut riscul foarte mare, posibilitatea de a interveni când mai sunt doar două luni din campionat e limitată. Am preferat să-i zic pas”, a spus Iordănescu, marţi, citat de digisport.ro.

Edi Iordănescu se află şi pe lista Federaţiei Române de Fotbal, pentru un eventual mandat după ce Mircea Lucescu va termina colaborarea cu naţionala României.

Iordănescu jr. este cel care a dus România la EURO 2024, acolo unde tricolorii au şi câştigat o grupă cu Belgia, Slovacia şi Ucraina. Ulterior, Olanda ne-a eliminat în optimi, după o victorie cu 3-0.

