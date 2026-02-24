Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo - Antena Sport

Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon.
Legenda “câinilor” va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu.
Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului
“Da, cu siguranță (n.r: va continua la Dinamo). El (n.r.: Florentin Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate.
Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.
În ceea ce îl priveşte pe Zeljko Kopic, preşedintele executiv al “câinilor” a precizat că antrenorul croat mai are doi ani şi jumătate de contract cu Dinamo şi că, până în acest moment, nu avea cunoştinţă de o ofertă pentru acesta.
Impresarul Giovanni Becali declara, recent, că a discutat cu mai multe cluburi pentru Zeljko Kopic şi că speră să îi găsească antrenorului croat o echipă care să îi ofere acestuia un salariu de circa 1 milion de euro pe sezon.
Dinamo vine după o înfrângere, 1-2, cu Rapid în derby-ul din etapa cu numărul 28. Rapid s-a impus şi în tur în derby-ul cu Dinamo, cu 2-0. În urma acestui succes, Rapid a egalat-o la puncte pe Dinamo, ambele având 52 de puncte. Lider e Universitatea Craiova, cu 56 de puncte. Atât Dinamo, cât şi Rapid sunt matematic în play-off, la fel ca Universitatea Craiova.
Până când a devenit secundul lui Kopic la Dinamo, în vara lui 2024, Florentin Petre a fost antrenor principal la Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Ceahlăul şi Unirea Ungheni.
