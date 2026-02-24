Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo - Antena Sport

Florentin Petre şi Zeljko Kopic, la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon.

Legenda “câinilor” va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului

“Da, cu siguranță (n.r: va continua la Dinamo). El (n.r.: Florentin Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate.

Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

În ceea ce îl priveşte pe Zeljko Kopic, preşedintele executiv al “câinilor” a precizat că antrenorul croat mai are doi ani şi jumătate de contract cu Dinamo şi că, până în acest moment, nu avea cunoştinţă de o ofertă pentru acesta.