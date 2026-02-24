Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 17:32

Comentarii
Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo

Florentin Petre şi Zeljko Kopic, la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Florentin Petre (50 de ani) şi-a ales viitorul, în condiţiile în care actualul lui contract cu Dinamo expira la finalul acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legenda “câinilor” va continua să fie secundul lui Zeljko Kopic, a anunţat preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Florentin Petre va rămâne la Dinamo şi după finalul sezonului

“Da, cu siguranță (n.r: va continua la Dinamo). El (n.r.: Florentin Petre) face parte din staff-ul care a făcut lucruri bune pentru Dinamo și este normal să existe continuitate.

Kopic mai are încă doi ani jumate din momentul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu pentru digisport.ro.

În ceea ce îl priveşte pe Zeljko Kopic, preşedintele executiv al “câinilor” a precizat că antrenorul croat mai are doi ani şi jumătate de contract cu Dinamo şi că, până în acest moment, nu avea cunoştinţă de o ofertă pentru acesta.

Reclamă
Reclamă

Impresarul Giovanni Becali declara, recent, că a discutat cu mai multe cluburi pentru Zeljko Kopic şi că speră să îi găsească antrenorului croat o echipă care să îi ofere acestuia un salariu de circa 1 milion de euro pe sezon.

Dinamo vine după o înfrângere, 1-2, cu Rapid în derby-ul din etapa cu numărul 28. Rapid s-a impus şi în tur în derby-ul cu Dinamo, cu 2-0. În urma acestui succes, Rapid a egalat-o la puncte pe Dinamo, ambele având 52 de puncte. Lider e Universitatea Craiova, cu 56 de puncte. Atât Dinamo, cât şi Rapid sunt matematic în play-off, la fel ca Universitatea Craiova.

Până când a devenit secundul lui Kopic la Dinamo, în vara lui 2024, Florentin Petre a fost antrenor principal la Foresta Suceava, Dacia Unirea Brăila, Ceahlăul şi Unirea Ungheni.

O primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euroO primărie din Iași ar putea fi scoasă la vânzare pentru recuperarea unui prejudiciu de 1.2 milioane de euro
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Fanatik.ro
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
18:21
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți”
18:16
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028
18:05
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere”
17:37
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață”
17:29
EXCLUSIVCe oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat
17:24
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood
Vezi toate știrile
1 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 2 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 3 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 4 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul