Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: "Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta care se va da pentru titlul din Liga 1 în acest sezon. Patronul de la FCSB este de părere că dacă echipa sa nu va ajunge în play-off, atunci Universitatea Craiova va pune mâna pe trofeu.

Liga 1 este extrem de strânsă la vârf, Univ. Craiova, Rapid și Dinamo fiind despărțite de doar patru puncte care s-ar transforma în două odată cu înjumătățirea punctelor. Recent, Gigi Becali și-a expus și el opinia despre lupta la titlu și i-a oferit credit echipei din Oltenia, făcând însă precizarea că dacă FCSB intra în Top 6, atunci ea va termina pe primul loc.

Gigi Becali are încredere în Universitatea Craiova

Finanțatorul roș-albaștrilor a catalogat trupa lui Coelho drept puternică și a dezvăluit că în cazul în care FCSB va intra în play-off, atunci ea va fi principala adversară a echipei sale. În caz contrar, Becali crede că Universitatea Craiova nu va avea rivală în lupta la titlu.

“Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi.

Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm“, a spus patronul FCSB-ului, potrivit fanatik.ro.