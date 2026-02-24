Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: "Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: “Câștigă campionatul, nu că sunt favoriți”

Andrei Nicolae Publicat: 24 februarie 2026, 18:21

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a vorbit în cadrul unei emisiuni despre lupta care se va da pentru titlul din Liga 1 în acest sezon. Patronul de la FCSB este de părere că dacă echipa sa nu va ajunge în play-off, atunci Universitatea Craiova va pune mâna pe trofeu.

Liga 1 este extrem de strânsă la vârf, Univ. Craiova, Rapid și Dinamo fiind despărțite de doar patru puncte care s-ar transforma în două odată cu înjumătățirea punctelor. Recent, Gigi Becali și-a expus și el opinia despre lupta la titlu și i-a oferit credit echipei din Oltenia, făcând însă precizarea că dacă FCSB intra în Top 6, atunci ea va termina pe primul loc.

Gigi Becali are încredere în Universitatea Craiova

Finanțatorul roș-albaștrilor a catalogat trupa lui Coelho drept puternică și a dezvăluit că în cazul în care FCSB va intra în play-off, atunci ea va fi principala adversară a echipei sale. În caz contrar, Becali crede că Universitatea Craiova nu va avea rivală în lupta la titlu.

Da, Craiova are echipă puternică. Am zis-o și când ne-au bătut pe noi. Au făcut-o pentru că sunt mai buni decât noi. Dacă intrăm în play-off, se bat cu noi.

Dacă nu intrăm noi, ei câștigă campionatul, nu că sunt favoriți, îl câștigă. Singurul ghinion al lor este să intrăm noi în play-off. Intrăm noi în play-off, îi spulberăm“, a spus patronul FCSB-ului, potrivit fanatik.ro.

În acest moment, FCSB este la trei puncte de play-off cu două etape înainte de finalul sezonului regular, iar roș-albaștrii nu depind doar de ei pentru a accede între primele șase din Liga 1. De cealaltă parte, Universitatea Craiova e lider în ierarhie, la patru puncte distanță de Dinamo și Rapid.

Cum se califică FCSB în play-off

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.

Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. FCSB are nevoie de unul dintre următoarele scenarii, pentru a prinde play-off-ul:

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă.
