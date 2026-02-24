Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028

Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 18:16

Comentarii
Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028

Marius Ştefănescu, în perioada în care juca la FCSB / Profimedia Images

Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în schimbul a 1.3 milioane de euro.

Marius Ştefănescu e liber de contract!

Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, Marius Ştefănescu va putea evolua pentru un al treilea club în acest sezon, având în vedere că ruptura de clubul turc s-a produs din cauză justă.

Marius Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în campionat pentru Konyaspor, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris un gol pentru Konyaspor în Cupa Turciei. A evoluat în 3 meciuri în această competiţie pentru formaţia turcă.

Marius Ştefănescu este cotat la 800.000 de euro de către transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1.7 milioane de euro, atinsă chiar atunci când FCSB l-a transferat de la Sepsi.

Reclamă
Reclamă

Marius Ştefănescu a evoluat în 2 meciuri şi pentru naţionala României. Cel mai bun sezon al lui a fost în 2023-2024, atunci când juca la Sepsi. A marcat atunci 14 goluri şi a dat 5 assist-uri în cele 36 de meciuri jucate în Liga 1. În trecut Dinamo a fost interesată de Ştefănescu, în condiţiile în care mijlocaşul era “pe făraş” la FCSB. A ales însă formaţia turcă în detrimentul lui Dinamo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Observator
Au murit sub ochii fetiței lor de 6 ani, după ce mașina în care se aflau a fost lovită în plin de un alt șofer
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
Fanatik.ro
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi
18:05
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul 2026 din Formula 1 al lui Alpine: “Este în retragere”
17:37
Legenda lui Inter, lecție pentru Cristi Chivu&Co. înainte de returul cu Bodo/Glimt: “Asta te învață”
17:32
Florentin Petre semnează! Ce se întâmplă cu secundul lui Zeljko Kopic de la Dinamo
17:29
EXCLUSIVCe oferte a avut Edi Iordănescu din Turcia! Motivul pentru care le-a refuzat
17:24
Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood
16:58
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie
Vezi toate știrile
1 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 2 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 3 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 4 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul