Marius Ştefănescu a rămas fără echipă! Fostul jucător al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 - Antena Sport

Marius Ştefănescu (27 de ani) şi-a reziliat contractul cu Konyaspor, echipă la care fusese transferat de la FCSB.

Mijlocaşul român mai avea contract cu echipa turcă până în vara lui 2028. Konyaspor îi plătise 300 de mii de euro FCSB-ului pentru a-l transfera, în condiţiile în care campioana României îl achiziţionase de la Sepsi în schimbul a 1.3 milioane de euro.

Marius Ştefănescu e liber de contract!

Potrivit jurnalistului Emanuel Roşu, Marius Ştefănescu va putea evolua pentru un al treilea club în acest sezon, având în vedere că ruptura de clubul turc s-a produs din cauză justă.

Marius Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în campionat pentru Konyaspor, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris un gol pentru Konyaspor în Cupa Turciei. A evoluat în 3 meciuri în această competiţie pentru formaţia turcă.

Marius Ştefănescu este cotat la 800.000 de euro de către transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1.7 milioane de euro, atinsă chiar atunci când FCSB l-a transferat de la Sepsi.