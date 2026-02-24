Marius Șumudică poate primi un ajutor nesperat în Arabia Saudită. Solicitarea făcută de Al Okhdood - Antena Sport

Al Okhdood, echipa lui Marius Șumudică, este în cădere liberă în Arabia Saudită, iar misiunea tehnicianului român de a salva clubul de la retrogradare pare din ce în ce mai dificilă. Cu toate acestea, fostul antrenor de la Rapid ar putea să câștige la “masa verde” cel mai recent meci disputat, după o gafă comisă de trupa adversă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Al Okhdood a pierdut marți seara un nou meci în Saudi Pro League, după ce a cedat cu 2-1 în fața celor de la Al Fateh. Rezultatul ar putea însă să sufere o întorsătură la 180 de grade, după ce echipa lui Marius Șumudică a făcut o solicitare să câștige meciul la “masa verde”.

Cum poate ajunge Al Okhdood să câștige la “masa verde”

Concret, Al Fateh a folosit un jucător care nu ar fi avut dreptul să evolueze în duelul cu Al Okhdood. Atacantul Al Zubaidi ar fi trebuit să stea pe bară după ce a fost suspendat în urma cumulului de cartonașe galbene, însă antrenorul său l-a trimis direct în primul 11 în duelul cu echipa lui Șumudică, acesta fiind motivul pentru care penultima clasată din Saudi Pro League ar putea să câștige la “masa verde”.

“Clubul Al-Okhdood va solicita câștigarea meciului cu Al-Fateh la masa verde. Al-Zubaidi, prezent pe teren aseară, n-ar fi avut drept de joc din cauza cumulului de cartonașe. Clubul Al-Okhdood a trimis deja documentele necesare către Federația de Fotbal, demonstrând că Al-Zubaidi a evoluat luni, deși se afla în stare de suspendare.

Chiar datele disponibile pe pagina Saudi Pro League arată că Al-Zubaidi adunase patru cartonașe galbene în partidele anterioare, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să stea pe tușă un meci. Al-Okhdood speră acum să ia punctele din meciul cu Al-Fateh în urma acestui caz“, au notat cei de la arabnews24.