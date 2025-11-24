Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: "Am plecat eu de nebun din spital..." - Antena Sport

Home | Fotbal | Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: “Am plecat eu de nebun din spital…”

Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: “Am plecat eu de nebun din spital…”

Radu Constantin Publicat: 24 noiembrie 2025, 18:39

Comentarii
Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: Am plecat eu de nebun din spital…

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent că se confruntă cu probleme de sănătate. Latifundiarul din Pipera a fost supus unei intervenții chirurgicale săptămâna trecută. El a suferit o operație la nivelul coloanei cervicale. Surprinzător este ca exact a doua zi, Gigi Becali a şi părăsit spitalul şi a şi refuzat tratamentul oferit de medic. Care este acum starea lui de sănătate? Patronul a oferit declaraţii despre ce s-a întâmplat după ce a părăsit spitalul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală… nu e chiar ușor. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Normal stai 5 zile în spital. Neapărat o noapte stai. Eu, de nebun, am plecat. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin.

Eu am plecat că sunt leul leilor, dar nu e chiar așa de ușor. E operație de operație. Am semnat pe propria răspundere că plec. Toată viața așa e. Tot noi o să fim campioni. Săptămâna asta care a trecut a fost benefică. Am câștigat un punct față de Rapid. Noi cu Rapid ne batem. Nu mă interesează de Craiova și Dinamo. E benefic ce s-a întâmplat săptămâna asta.

După atâtea zile… mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Înțelegi? Nu am vrut să iau nimic. Am primit antibiotic pentru 7 zile. Am luat rețeta și am rupt-o. Nu am luat nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Dacă mă durea foarte tare, luam ceva antiinflamatoare. Am zis că suport durerea cât pot. Una, două, bagi medicamente? Luptă-te. E război. Tot eu o să fiu campion”, a precizat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Observator
O plantă unică în România, descoperită pe malul Lacului Stânca-Costeşti. Doar în Moldova şi Ucraina se găseşte
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
18:15
Hansi Flick nu l-a inclus în lot și va rata meciul din Champions League! Pierdere mare pentru catalani
18:02
EXCLUSIV„Fabulos pentru noi!” Fostul jucător din Liga 1, despre miracolul insulei din Caraibe care merge la Mondial
17:53
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
17:47
”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez
17:11
Adrian Mutu, îngrijorat pentru Cristi Chivu, după eșecul cu AC Milan: „E o înfrângere grea. Nu e bine”
17:01
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 24 noiembrie
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 4 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 5 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 6 McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor