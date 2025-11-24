Ce s-a întâmplat cu Gigi Becali după ce a fost operat şi a rupt reţeta: "Am plecat eu de nebun din spital..." - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent că se confruntă cu probleme de sănătate. Latifundiarul din Pipera a fost supus unei intervenții chirurgicale săptămâna trecută. El a suferit o operație la nivelul coloanei cervicale. Surprinzător este ca exact a doua zi, Gigi Becali a şi părăsit spitalul şi a şi refuzat tratamentul oferit de medic. Care este acum starea lui de sănătate? Patronul a oferit declaraţii despre ce s-a întâmplat după ce a părăsit spitalul.

„Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală… nu e chiar ușor. Am plecat eu de nebun din spital. Am semnat pe propria răspundere. Normal stai 5 zile în spital. Neapărat o noapte stai. Eu, de nebun, am plecat. Îți bagă acolo o undă. Scoți un disc dintre vertebre și îți bagă altul din titan. Îți bagă un corp străin.

Eu am plecat că sunt leul leilor, dar nu e chiar așa de ușor. E operație de operație. Am semnat pe propria răspundere că plec. Toată viața așa e. Tot noi o să fim campioni. Săptămâna asta care a trecut a fost benefică. Am câștigat un punct față de Rapid. Noi cu Rapid ne batem. Nu mă interesează de Craiova și Dinamo. E benefic ce s-a întâmplat săptămâna asta.

După atâtea zile… mi-a dat 7 zile tratament. Eu am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o. Înțelegi? Nu am vrut să iau nimic. Am primit antibiotic pentru 7 zile. Am luat rețeta și am rupt-o. Nu am luat nimic. A trebuit să lupte corpul. Normal că doare. Dacă nu iei medicamente, te doare. E mai bine decât să bag otravă în corpul meu. Dacă mă durea foarte tare, luam ceva antiinflamatoare. Am zis că suport durerea cât pot. Una, două, bagi medicamente? Luptă-te. E război. Tot eu o să fiu campion”, a precizat Gigi Becali pentru Fanatik.ro.