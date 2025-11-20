Gigi Becali intră în sala de operație. Ce problemă de sănătate are patronul FCSB - Antena Sport

Probleme de sănătate pentru Gigi Becali. Patronul de la FCSB a anunţat că astăzi va avea parte de o operaţie complexă. Din primele infotmaţii, latifundiarul va suferi o intervenţie la nivelul coloanei cervicale.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat recent, la TV, că se confruntă cu probleme de sănătate care nu mai suportă amânare. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va fi supus unei intervenții chirurgicale în cursul zilei de joi, 20 noiembrie 2025. Conform informaţiilor oferite de omul de afaceri, se pare că este vorba despre o operație la nivelul coloanei cervicale. „Mâine mă operez la cervicală! După ora 10-11. Nu mănânc nimic până atunci”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Gigi Becali spune că mânăncă sănătos

Cât priveşte starea lui de sănătate, Becali se simte excelent. Asta pentru că mănâncă natural. “Am 150 de oi. La oi, care e treaba. La oi conta pe vremuri. Acum, dacă îi faci vaccin la oaie, tot ce îi faci găsești în lapte, în brânză. Oile, găinile, vacile, că am și două vaci, nu primesc vaccin. Eu mănânc lapte și brânză fără vaccin sau injecție! Eu am 67 de ani, inima mea e de 25!”, a mai declarat Gigi Becali.