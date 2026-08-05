Home | Fotbal | Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania. Turcii s-au decis

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania. Turcii s-au decis

Viviana Moraru Publicat: 5 august 2026, 8:30

Comentarii
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania. Turcii s-au decis

Ianis Hagi, în timpul unui meci / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ianis Hagi (27 de ani) ar putea schimba echipă, în această vară. Internaţionalul român, care în prezent evoluează la Alanyaspor, este dorit de o echipă din Bundesliga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Ilie a fost cel care a dezvăluit că sunt şanse ca Ianis Hagi să semneze cu un club din Germania, încă din această perioadă de mercato. Fiul selecţionerului României a mai fost pe „radarul” unor formaţii din Bundesliga şi în anii trecuţi.

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania: turcii nu renunţă la el

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în vara anului trecut, după ce şi-a încheiat aventura la Rangers. Internaţionalul român mai are un an de contract cu formaţia din prima ligă din Turcia.

După interesul venit din Germania, Alanyaspor a luat decizia în ceea ce-l priveşte pe Ianis Hagi. Conform digisport.ro, turcii nu vor să renunţe la mijlocaşul român, cu puţin timp înainte de startul noului sezon.

Cei de la Alanyaspor îl consideră pe Ianis Hagi ca fiind un jucător important, în vederea noii stagiuni, şi nu sunt dispuşi să se despartă cu uşurinţă de el. Eventualele negocieri privind plecarea sa ar putea începe doar dacă oferta este una tentantă, ţinând cont că mijlocaşul va intra şi în ultimul an de contract.

Reclamă
Reclamă

În sezonul trecut, Ianis Hagi a bifat 30 de meciuri pentru Alanyaspor, în toate competiţiile. El a făcut pereche în atacul turcilor cu angolezul de 22 de ani, Maestro, turcii refuzând pentru el o ofertă importantă primită de la Fenerbahce, în această vară.

Un eventual transfer în Germania ar fi o mutare de senzaţie pentru Ianis Hagi, care a evoluat o singură dată într-unul dintre cele cinci campionate puternice ale Europei. În sezonul 2023-2024, internaţionalul român a fost împrumutat de Rangers la Alaves, în La Liga.

Ce a spus Adrian Ilie despre viitorul lui Ianis Hagi

Adrian Ilie a dezvăluit că salariul lui Ianis Hagi în Bundesliga s-ar apropia de un milion de euro pe sezon. Fostul internaţional a transmis că iniţial, fiul „Regelui” a refuzat propunerea, însă este convins că transferul se va realiza, în cele din urmă.

Cu cât se închiriază un apartament comunist nerenovat la Cluj pentru festival. "Dormi în pat cu Vlad Ţepeş"Cu cât se închiriază un apartament comunist nerenovat la Cluj pentru festival. "Dormi în pat cu Vlad Ţepeş"
Reclamă

„În primul rând, au crescut preţurile la sud-americani, ţin legătura cu ei. În al doilea rând, ţările de lângă noi plătesc mult mai mult ca noi. De exemplu, Polonia plăteşte salarii de 800.000 – 1.000.000 de euro.

De exemplu, Ianis Hagi a primit o astfel de ofertă, dar a zis că nu îl interesează. Salariu de 800.000 – 1.000.000. Din punctul meu de vedere va pleca în Germania, în Bundesliga.

Eu zic că Ianis Hagi va ajunge în Bundesliga. Este posibil ca în scurt timp să se facă. Eu cred că Ianis Hagi va ajunge într-un campionat mai puternic. Nu doar el. Este şi Drăguş„, a spus Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce contează plăcerea lecturii pentru copii: "Mă obliga mama să citesc și eu nu voiam". Soluția profesorilor
Observator
De ce contează plăcerea lecturii pentru copii: "Mă obliga mama să citesc și eu nu voiam". Soluția profesorilor
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
10:21

Carlos Alcaraz s-a retras de la încă un turneu. Probleme înainte de US Open
10:14

„E vina noastră că idolatrizăm un vagabond!” Neymar, imagini nemaivăzute în Brazilia! Ce a putut să facă în fața fanilor
9:56

Universitatea Craiova a primit răspunsul, după oferta pentru titularul lui Dinamo. „Câinii” i-au anunţat clauza
9:20

Jucător de 2,5 milioane de euro pentru Daniel Pancu la Rapid. A bătut palma cu Dan Şucu şi e aşteptat să semneze
9:07

Bernadette Szocs – Hana Goda 3-2! Victorie dramatică pentru Bernie după 1-2 la seturi, LIVE pe AntenaPLAY
8:54

Vestea bună primită de FCSB. Doi jucători se pregătesc de revenirea pe teren: „Vor fi apţi”
Vezi toate știrile
1 Universitatea Craiova, refuzată de Dinamo. „Câinii” cer 3 milioane de euro pentru un om de bază 2 OUT! Becali l-a executat în direct pe jucătorul de la FCSB: „Ăsta nu-i fotbalist. Îl dau gratis!” 3 Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu la FCSB: „Mi-a zis Meme şi am acceptat” 4 Gigi Becali, ofertă pentru Jovo Lukic! Mesaj categoric pentru U Cluj: „Exclus să dau mai mult”. Ce salariu i-a pregătit 5 Echipa lui Dan Șucu, dezastru în meciul cu o echipă de Premier League: 10-1! 6 Basarab Panduru a distrus un jucător de la FCSB, după remiza cu Farul: „Nici când era slab nu era atât de slab”
Citește și
Cele mai citite
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!
„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal„Mizerie în baie, păr pe chiuvetă…” Simona Halep, implicată într-un imens scandal