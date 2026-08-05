Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania. Turcii s-au decis

Ianis Hagi (27 de ani) ar putea schimba echipă, în această vară. Internaţionalul român, care în prezent evoluează la Alanyaspor, este dorit de o echipă din Bundesliga.
Adrian Ilie a fost cel care a dezvăluit că sunt şanse ca Ianis Hagi să semneze cu un club din Germania, încă din această perioadă de mercato. Fiul selecţionerului României a mai fost pe „radarul” unor formaţii din Bundesliga şi în anii trecuţi.
Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania: turcii nu renunţă la el
Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în vara anului trecut, după ce şi-a încheiat aventura la Rangers. Internaţionalul român mai are un an de contract cu formaţia din prima ligă din Turcia.
După interesul venit din Germania, Alanyaspor a luat decizia în ceea ce-l priveşte pe Ianis Hagi. Conform digisport.ro, turcii nu vor să renunţe la mijlocaşul român, cu puţin timp înainte de startul noului sezon.
Cei de la Alanyaspor îl consideră pe Ianis Hagi ca fiind un jucător important, în vederea noii stagiuni, şi nu sunt dispuşi să se despartă cu uşurinţă de el. Eventualele negocieri privind plecarea sa ar putea începe doar dacă oferta este una tentantă, ţinând cont că mijlocaşul va intra şi în ultimul an de contract.
În sezonul trecut, Ianis Hagi a bifat 30 de meciuri pentru Alanyaspor, în toate competiţiile. El a făcut pereche în atacul turcilor cu angolezul de 22 de ani, Maestro, turcii refuzând pentru el o ofertă importantă primită de la Fenerbahce, în această vară.
Un eventual transfer în Germania ar fi o mutare de senzaţie pentru Ianis Hagi, care a evoluat o singură dată într-unul dintre cele cinci campionate puternice ale Europei. În sezonul 2023-2024, internaţionalul român a fost împrumutat de Rangers la Alaves, în La Liga.
Ce a spus Adrian Ilie despre viitorul lui Ianis Hagi
Adrian Ilie a dezvăluit că salariul lui Ianis Hagi în Bundesliga s-ar apropia de un milion de euro pe sezon. Fostul internaţional a transmis că iniţial, fiul „Regelui” a refuzat propunerea, însă este convins că transferul se va realiza, în cele din urmă.
„În primul rând, au crescut preţurile la sud-americani, ţin legătura cu ei. În al doilea rând, ţările de lângă noi plătesc mult mai mult ca noi. De exemplu, Polonia plăteşte salarii de 800.000 – 1.000.000 de euro.
De exemplu, Ianis Hagi a primit o astfel de ofertă, dar a zis că nu îl interesează. Salariu de 800.000 – 1.000.000. Din punctul meu de vedere va pleca în Germania, în Bundesliga.
Eu zic că Ianis Hagi va ajunge în Bundesliga. Este posibil ca în scurt timp să se facă. Eu cred că Ianis Hagi va ajunge într-un campionat mai puternic. Nu doar el. Este şi Drăguş„, a spus Adrian Ilie, conform fanatik.ro.
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