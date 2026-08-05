Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania. Turcii s-au decis

Ianis Hagi (27 de ani) ar putea schimba echipă, în această vară. Internaţionalul român, care în prezent evoluează la Alanyaspor, este dorit de o echipă din Bundesliga.

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Adrian Ilie a fost cel care a dezvăluit că sunt şanse ca Ianis Hagi să semneze cu un club din Germania, încă din această perioadă de mercato. Fiul selecţionerului României a mai fost pe „radarul” unor formaţii din Bundesliga şi în anii trecuţi.

Ce se întâmplă cu Ianis Hagi la Alanyaspor, după oferta primită din Germania: turcii nu renunţă la el

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în vara anului trecut, după ce şi-a încheiat aventura la Rangers. Internaţionalul român mai are un an de contract cu formaţia din prima ligă din Turcia.

După interesul venit din Germania, Alanyaspor a luat decizia în ceea ce-l priveşte pe Ianis Hagi. Conform digisport.ro, turcii nu vor să renunţe la mijlocaşul român, cu puţin timp înainte de startul noului sezon.

Cei de la Alanyaspor îl consideră pe Ianis Hagi ca fiind un jucător important, în vederea noii stagiuni, şi nu sunt dispuşi să se despartă cu uşurinţă de el. Eventualele negocieri privind plecarea sa ar putea începe doar dacă oferta este una tentantă, ţinând cont că mijlocaşul va intra şi în ultimul an de contract.