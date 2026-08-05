Decizia finală luată de Dinamo, după ce Gigi Becali i l-a propus gratis pe Dennis Politic. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Dinamo a luat decizia finală în cazul revenirii lui Dennis Politic. Gigi Becali l-a oferit gratis pe mijlocaş la formaţia rivală, de unde l-a cumpărat în urmă cu un sezon, în schimbul sumei de aproape un milion de euro, plus Alexandru Musi la schimb.

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Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema unui transfer al lui Dennis Politic la Dinamo, în ciuda „ofertei” făcute de Gigi Becali. Mijlocaşul a căzut ăn dizgraţia patronului de la FCSB, după doar câteva meciuri disputate în acest start de sezon.

Decizia finală luată de Dinamo: nu-l transferă pe Dennis Politic de la FCSB

Andrei Nicolescu a venit cu răspunsul după propunerea lui Gigi Becali şi a transmis că în actualul context, ţinând cont de evoluţiile lui Dennis Politic de la FCSB, „câinii” nu iau în calcul transferul său.

Preşedintele lui Dinamo a subliniat, însă, că Politic este un jucător cu calităţi, însă antrenorul trebuie să ştie să i le pună în evidenţă.

„Nu e că nu-l vreau eu înapoi sau că nu-l vrea clubul. E un context în care ar fi nepotrivit acest lucru. Nu ar avea sens să stăm să ne gândim la acest lucru, pentru că e un context e nepotrivit.