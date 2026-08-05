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Decizia finală luată de Dinamo, după ce Gigi Becali i l-a propus gratis pe Dennis Politic. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Viviana Moraru Publicat: 5 august 2026, 8:18

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Decizia finală luată de Dinamo, după ce Gigi Becali i l-a propus gratis pe Dennis Politic. Anunţul lui Andrei Nicolescu

Dennis Politic. Foto: Sport Pictures

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Dinamo a luat decizia finală în cazul revenirii lui Dennis Politic. Gigi Becali l-a oferit gratis pe mijlocaş la formaţia rivală, de unde l-a cumpărat în urmă cu un sezon, în schimbul sumei de aproape un milion de euro, plus Alexandru Musi la schimb.

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Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema unui transfer al lui Dennis Politic la Dinamo, în ciuda „ofertei” făcute de Gigi Becali. Mijlocaşul a căzut ăn dizgraţia patronului de la FCSB, după doar câteva meciuri disputate în acest start de sezon.

Decizia finală luată de Dinamo: nu-l transferă pe Dennis Politic de la FCSB

Andrei Nicolescu a venit cu răspunsul după propunerea lui Gigi Becali şi a transmis că în actualul context, ţinând cont de evoluţiile lui Dennis Politic de la FCSB, „câinii” nu iau în calcul transferul său.

Preşedintele lui Dinamo a subliniat, însă, că Politic este un jucător cu calităţi, însă antrenorul trebuie să ştie să i le pună în evidenţă.

„Nu e că nu-l vreau eu înapoi sau că nu-l vrea clubul. E un context în care ar fi nepotrivit acest lucru. Nu ar avea sens să stăm să ne gândim la acest lucru, pentru că e un context e nepotrivit.

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A creat foarte multe discuții, foarte multă rumoare și apoi foarte multe comentarii despre evoluția lui. Nimeni n-ar fi câștigat dintr-o astfel de dezbatere, mai ales noi. Politic e un jucător cu reale calități, trebuie doar să știi să i le pui în evidență„, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

Andrei Nicolescu a vorbit şi despre Eddy Gnahore, mărturisind că Dinamo îşi asumă decizia luată în privinţa sa. Mijlocaşului nu i-a mai fost prelungit contractul, astfel că în această vară a semnat cu FCSB.

Mie nu-mi trebuie să mă simt eu confirmat (n.r. că a fost bine că a renunțat la Gnahore). Noi, ca echipă, suntem asumați în deciziile pe care le luăm.

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Asta a fost una dintre decizii, cum a fost și cea cu Politic. Au fost probabil și decizii nepotrivite, dar ni le-am asumat. Nu stăm să inventăm o poveste că l-am scăpat printre degete. N-avem nevoie de confirmarea asta, a fost o decizie asumată de club, pe o viziune pe care clubul o are„, a mai spus Andrei Nicolescu.

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