„Asta poate fi o cauză!” Prin ce trece jucătorul pe care Becali cere 5 milioane de euro

Atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, trece printr-o perioadă foarte dificilă: are un singur gol în startul de sezon și a fost schimbat la pauză în două rânduri, la meciurile cu Csikszereda și Farul.

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Bîrligea a intrat și în colimatorul lui Gigi Becali, cel care a spus că vrea să-l dea cu 5 milioane de euro.

MM Stoica îl apără pe Bîrligea

Președintele lui FCSB, Mihai Stoica, spune că Bîrligea e afectat de discuțiile din jurul său, însă îl apără: spune că a avut și ghinion.

„E un concurs de împrejurări. El a marcat primul gol al nostru în sezonul ăsta, unul excepţional cu FC Argeş. A marcat un gol valabil la Riga, anulat de arbitru. A scos două penalty-uri, iar dacă erau arbitrii corecţi şi arbitrau ce vedeau, atunci vedeam că nu e în criză Bîrligea. Că a ratat multe situaţii unu la unu cu portarul, ceea ce nu se întâmpla înainte, e clar că poate fi un blocaj, dar mă gândesc că probabil foarte mulţi oameni intervin şi îi spun că e o ofertă de acolo, de acolo, să vedem ce bani vor.

Multă lume ne-a căutat şi ne-a întrebat despre Bîrligea, iar atunci poate fi şi asta o cauză pentru evoluţiile lui. Trebuie să facă un efort mai mare, că atunci când făcea un efort mai mare avea mai multe oportunităţi şi marca. Ce dai, aia primeşti.