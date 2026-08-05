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„Asta poate fi o cauză!” Prin ce trece jucătorul pe care Becali cere 5 milioane de euro

Sebastian Ujica Publicat: 5 august 2026, 8:05

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Asta poate fi o cauză!” Prin ce trece jucătorul pe care Becali cere 5 milioane de euro

Gigi Becali într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

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Atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, trece printr-o perioadă foarte dificilă: are un singur gol în startul de sezon și a fost schimbat la pauză în două rânduri, la meciurile cu Csikszereda și Farul.

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Bîrligea a intrat și în colimatorul lui Gigi Becali, cel care a spus că vrea să-l dea cu 5 milioane de euro.

MM Stoica îl apără pe Bîrligea

Președintele lui FCSB, Mihai Stoica, spune că Bîrligea e afectat de discuțiile din jurul său, însă îl apără: spune că a avut și ghinion.

„E un concurs de împrejurări. El a marcat primul gol al nostru în sezonul ăsta, unul excepţional cu FC Argeş. A marcat un gol valabil la Riga, anulat de arbitru. A scos două penalty-uri, iar dacă erau arbitrii corecţi şi arbitrau ce vedeau, atunci vedeam că nu e în criză Bîrligea. Că a ratat multe situaţii unu la unu cu portarul, ceea ce nu se întâmpla înainte, e clar că poate fi un blocaj, dar mă gândesc că probabil foarte mulţi oameni intervin şi îi spun că e o ofertă de acolo, de acolo, să vedem ce bani vor.

Multă lume ne-a căutat şi ne-a întrebat despre Bîrligea, iar atunci poate fi şi asta o cauză pentru evoluţiile lui. Trebuie să facă un efort mai mare, că atunci când făcea un efort mai mare avea mai multe oportunităţi şi marca. Ce dai, aia primeşti.

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(n.r. – Există o discuţie concretă?) S-au schimbat mail-uri, dar până când nu există un contract nu se poate discuta nimic. (n.r. – Dacă vine încă un atacant central) Cred că ar deveni problema lui, mai puţin a noastră. Acum câteva luni, în iarnă, când prima dată Daniel Bîrligea, fiind apt, a stat pe bancă, când a jucat Thiam cu Botoşani, iar după Daniel Bîrligea parcă a fost altul, s-a schimbat în bine.

Ştiţi cine e Bîrligea, în opinia mea? E jucătorul care în prima manşă a play-off-ului cu Aberdeen marchează pentru 1-0 în deplasare, după care rămâne în 10, iar golul al doilea e creaţia lui Bîrligea, care-şi înşiră adversarii şi îi centrează perfect lui Darius Olaru, care marchează.

Ăsta e Daniel Bîrligea. Există GPS, iar GPS-ul spune ce efort ai făcut, cât ai alergat, cum ai alergat, sprinturi, accelerări, decelerări. Când un jucător arată anumite cifre, iar deodată cifrele lui… Nu vorbesc despre Bîrligea, ci în general. La el poate fi mult mai bine GPS-ul” a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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