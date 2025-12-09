Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren - Antena Sport

Închide meniul
Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren

Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 8:20

Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci / Sport Pictures

Gigi Becali a vorbit în cadrul galei Fanatik despre situația medicală a lui Daniel Bîrligea, care a ratat ultimele meciuri ale roș-albaștrilor. Atacantul a evoluat cu probleme medicale în duelul din Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, iar cei din staff-ul echipei se așteptau ca jucătorul să nu mai evolueze în acest an.

Daniel Bîrligea a fost absent din echipa FCSB-ului din ultimele trei meciuri, respectiv cele cu Farul, UTA și Dinamo, în locul său fiind folosite diverse alternative mai mult sau mai puțin improvizate. Problemele medicale ale fotbalistului de 25 de ani au fost dezvăluite de Mihai Stoica după partida pierdută cu Steaua Roșie Belgrad în Europa League, când atacantul a forțat deși avea dureri.

Bîrligea va fi pe teren la meciul cu Rapid

Ulterior, atât Elias Charalambous, cât și Mihai Stoica au transmis că sunt șanse mari ca Bîrligea să nu mai joace în acest an și să revină pe gazon abia din 2026, însă Gigi Becali a venit cu o nouă variantă. Patronul de la FCSB a anunțat că nouarul său va fi apt de joc pentru derby-ul cu Rapid de pe 21 decembrie, din ultima etapă înainte de pauza competițională.

Daniel Bîrligea o să joace cu Rapid. Ce să își revină? Bîrligea e numărul unu, cel mai bun atacant. El și David Miculescu sunt cei mai buni jucători din România. Da, Daniel Bîrligea va fi cu Rapid“, a fost mesajul transmis de Becali.

Până la acel meci, FCSB va mai avea de jucat contra lui Feyenoord în Europa League, dar și cu Unirea Slobozia în campionat. În acest sezon, Bîrligea a fost un om important în ofensiva lui Charalambous, cu șapte goluri marcate și cinci pase decisive oferite în 23 de partide.

