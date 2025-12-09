Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Home | Formula 1 | E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu

E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 9 decembrie 2025, 8:00 / Actualizat: 9 decembrie 2025, 10:55

Comentarii
E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu

Startul în cursa din 2025 de la Abu Dhabi / Profimedia

Soarta ultimului Mare Premiu din sezon e ciudată. Poate fie să stârnească maximum de interes, fie să nu mai intereseze pe aproape nimeni. Depinde de cât de echilibrată a fost competiția până atunci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă ”se joacă” un titlu, poate ambele, și nu neapărat doar între doi piloți sau două echipe, atunci cursa e așteptată cu mult interes. Dacă totul e deja stabilit, și numai numele ocupantei locului al treilea la echipe mai e un mister, atunci audiența cursei e minimă.

Abu Dhabi ca ”season closer”

În ultimii ani, Abu Dhabi a încheiat balul în cele mai multe rânduri, deși cursa din Brazilia a fost și ea în unele ediții capăt de sezon. Am avut câteva finale interesante la Yas Marina. A fost cea din 2010, când Vettel a devenit, în mod neașteptat, campion mondial. A fost, mai ales, cea din 2021, când Hamilton și Verstappen s-au luptat în acel ultim tur. Dar chiar și atunci, dacă vă amintiți, dacă nu ieșea mașina de siguranță de pe traseu înaintea ultimului tur, ar fi fost o cursă cam plictisitoare. Aici a avut loc și ”nebunia” cu punctajul dublu din 2014, când învingătorul a primit 50 de puncte, o măsură dubioasă introdusă tocmai pentru ca această cursă să nu piardă din interesul stârnit.

Brazilia ca ”season closer”

Și în Brazilia am avut câteva finale frumoase. Cea din 2008, de pildă, când Massa și Hamilton s-au luptat pentru titlu, de la distanță, până în ultimul viraj. Dintre scenele de final, o altă favorită de-ale mele este Adelaide. Deși era un circuit stradal, care nu s-ar mai potrivi normelor de azi. Sau Sepang, care a fost scena finală în 2000, dar a avut ghinionul ca titlul la piloți să fi fost deja câștigat de Schumacher în lupta sa cu Hakkinen.

Criteriul meu important pentru ca un circuit să ofere spectacol este diferența de elevație între cel mai jos punct al său și cel mai înalt. Un alt atu e probabilitatea de a ploua. În general, să ofere provocări cât mai diverse și cât mai puțin așteptate mașinilor și piloților. Să existe posibilitatea unor depășiri în cât mai multe zone.

Reclamă
Reclamă

Or, din aceste puncte de vedere, iubesc trasee precum Spa, Spielberg, Interlagos și Silverstone. Regret, de asemenea, ieșirile mai vechi din calendar ale circuitelor din Istanbul și Sepang.

Aș alege Brazilia cu ochii închiși

Dacă ar fi să aleg între traseul din Abu Dhabi și cel din Brazilia, aș opta pentru cel de-al doilea. Nu țin minte să fi fost vreodată la Interlagos o cursă cu adevărat plictisitoare. În schimb, din 2009, de când se organizează acest Mare Premiu la Abu Dhabi, cel care a pornit din pole a câștigat de 12 ori. Ultimul pilot care a triumfat în Abu Dhabi fără să fi pornit din pole a fost Rosberg, în 2014. Doar cursa din Monaco mai are un grad de predictibilitate asemănător. Aici, în 16 curse, pilotul plecat din pole a triumfat de 9 ori. Singurul atu cu adevărat interesant al acestei curse este că e singura al cărei start se dă în apropierea orei de asfințit. Acest fapt aduce o variație de temperatură care influențează comportamentul pneurilor pe durata cursei.

Din păcate, sezoanele de Formula 1 se încheie în decembrie. Puține sunt zonele de pe glob care ar putea oferi condiții cât de cât bune pentru acea perioadă a anului. De asemenea, contractul cu organizatorii Marelui Premiu din Abu Dhabi a fost prelungit până în 2030. Vom mai avea întrecerea de la Yas Marina cel puțin încă cinci ani ca ”season closer”.

Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazareDestinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Reclamă

Voi, dacă ar fi să alegeți scena unei finale, care ar fi aceea?

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Observator
Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei la CNAS
10:45
Helmut Marko pleacă de la Red Bull
10:37
Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum”
10:14
“A fost ultimul meci al lui Salah la Liverpool?”. Cum a răspuns Arne Slot la întrebarea incomodă
10:09
11 jucători profesionişti din Turcia au fost arestaţi preventiv
9:56
Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
9:49
Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 “Echipa aia din Berceni..” Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului“Se întoarce!” Fotbalistul renegat de Gigi Becali revine la antrenamentele FCSB-ului