E circuitul din Abu Dhabi potrivit pentru o finală? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Soarta ultimului Mare Premiu din sezon e ciudată. Poate fie să stârnească maximum de interes, fie să nu mai intereseze pe aproape nimeni. Depinde de cât de echilibrată a fost competiția până atunci.

Dacă ”se joacă” un titlu, poate ambele, și nu neapărat doar între doi piloți sau două echipe, atunci cursa e așteptată cu mult interes. Dacă totul e deja stabilit, și numai numele ocupantei locului al treilea la echipe mai e un mister, atunci audiența cursei e minimă.

Abu Dhabi ca ”season closer”

În ultimii ani, Abu Dhabi a încheiat balul în cele mai multe rânduri, deși cursa din Brazilia a fost și ea în unele ediții capăt de sezon. Am avut câteva finale interesante la Yas Marina. A fost cea din 2010, când Vettel a devenit, în mod neașteptat, campion mondial. A fost, mai ales, cea din 2021, când Hamilton și Verstappen s-au luptat în acel ultim tur. Dar chiar și atunci, dacă vă amintiți, dacă nu ieșea mașina de siguranță de pe traseu înaintea ultimului tur, ar fi fost o cursă cam plictisitoare. Aici a avut loc și ”nebunia” cu punctajul dublu din 2014, când învingătorul a primit 50 de puncte, o măsură dubioasă introdusă tocmai pentru ca această cursă să nu piardă din interesul stârnit.

Brazilia ca ”season closer”

Și în Brazilia am avut câteva finale frumoase. Cea din 2008, de pildă, când Massa și Hamilton s-au luptat pentru titlu, de la distanță, până în ultimul viraj. Dintre scenele de final, o altă favorită de-ale mele este Adelaide. Deși era un circuit stradal, care nu s-ar mai potrivi normelor de azi. Sau Sepang, care a fost scena finală în 2000, dar a avut ghinionul ca titlul la piloți să fi fost deja câștigat de Schumacher în lupta sa cu Hakkinen.

Criteriul meu important pentru ca un circuit să ofere spectacol este diferența de elevație între cel mai jos punct al său și cel mai înalt. Un alt atu e probabilitatea de a ploua. În general, să ofere provocări cât mai diverse și cât mai puțin așteptate mașinilor și piloților. Să existe posibilitatea unor depășiri în cât mai multe zone.