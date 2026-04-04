Cel mai bun prim 11 al jucătorilor care rămân liberi de contract. Starurile care pot schimba echipele

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 12:46

Robert Lewandowski, în timpul unui meci la Barcelona/ Profimedia

Spaniolii au realizat cel mai bun prim 11 al jucătorilor care rămân liberi de contract, la finalul acestui sezon. Mai multe staruri din fotbalul european pot schimba echipele, în vară.

Robert Lewandowski este unul dintre numele sonore care va rămâne fără echipă, la finalul actualei stagiuni. Atacantul de 37 de ani va ajunge la finalul contractului cu Barcelona, echipă pentru care evoluează din 2022.

Principalul portar care rămâne fără contract la vară este Yann Sommer, notează cei de la marca.com. Elveţianul are mari şanse să nu mai continue la Interul lui Cristi Chivu, favorit să-l înlocuiască fiind Vicario, de la Tottenham.

Zeki Celik, Antonio Rudiger, Ibrahima Konate şi Andy Robertson sunt fundaşii care vor rămâne liberi de contract, la vară. Liverpool ar putea rămâne, astfel, fără doi apărători de bază, din sezonul viitor. În privinţa lui Rudiger, spaniolii menţionează totuşi că acesta se află în negocieri cu Real Madrid privind prelungirea contractului.

La mijloc, în echipa realizată de spanioli, apar Casemiro, Leon Goretzka şi Franck Kessie. Brazilianul este dorit de Inter Miami, lângă Lionel Messi.

În atac, pe lângă Robert Lewandowski, mai apar şi Bernardo Silva, care se poate despărţi de Manchester City după nouă ani, fiind dorit de Barcelona, şi Dusan Vlahovic. Vârful sârb al lui Juventus are însă şanse mari să continue la formaţia din Serie A.

Primul 11 al celor mai buni jucători care rămân liberi de contract, în vară:

  • Sommer (Inter) – Celik (AS Roma), Rudiger (Real Madrid), Konate (Liverpool), Robertson (Liverpool) – Casemiro (Manchester United), Goretzka (Bayern), Kessie (Al-Ahli) – Bernardo Silva (Manchester City) – Vlahovic (Juventus), Lewandowski (Barcelona).
