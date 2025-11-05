Cine a fost Emeric Ienei. De ce n-a primit medalie la Sevilla în 1986 și ce i-a spus Ceaușescu după câștigarea Cupei Campionilor - Antena Sport

Cu siguranţă cariera lui Emeric Ienei a marcat fotbalul românesc. Despre Emeric Ienei se poate spune că a fost unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României. Din păcate, marele antrenor s-a stins astăzi, la vrâsta de 88 de ani.

Cine a fost Emeric Ienei? Povetea de viaţă a tehnicianului este una de-a dreptul impresionantă. Nea Imi, cum era cunoscut, a avut o copilărie marcată de drama tatălui său, plecat pe front.

„În timpul războiului, tatăl meu a fugit, ca să nu intre în armată în România. Am fugit în Ungaria cu toată familia. Eu aveam 4 ani. În 1941 ne-am stabilit în Lucenec, care se află acum în Slovacia. Tatăl meu s-a angajat la o fabrică din orăşel. Acolo am stat până s-a terminat războiul. Problema era că tatăl meu, deşi fugise de armata română, a ajuns în cea maghiară. L-au luat acolo. A plecat şi n-am mai ştiut de el până în 1946. Luptase pe frontul din zona Germaniei, iar în Austria fusese luat prizonier de ruşi. A fost eliberat de englezi. A venit pe jos, cu trenul şi cu căruţa. Războiul se terminase, nu mai ştiam nimic de el. Ne-am trezit, într-o zi, cu el acasă. Eram în grădină, căţărat în cireş, şi a apărut un om. Mă uitam la el şi nu-l recunoşteam, aşa de slab era. Mi-am dat seama cine e numai după voce, când m-a strigat”, a povestit Ienei, în 2014, într-un interviu pentru Adevărul.

Emeric Ienei a fost un mijlocaș bun, care a jucat la numai trei formații în cariera sa: Flamura Arad, Steaua și Kaiserispor (Turcia). El a strâns și 12 selecții la națională, jucând pentru România la JO de la Tokyo 1964. Cea mai mare perioadă din cariera de fotbalu a petrecut-o la Steaua, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Cea mai mare performanţă pe care Ienei a reuşit-o a fost câștigarea Cupei Campionilor Europeni, în 1986. Totuşi, Ienei s-a întors însă de la Sevilla fără medalie. Ce s-a întâmplat atunci?

„Pentru că s-au repezit jucătorii, după ei s-au repezit şi maseurii şi mie nu mi-a mai rămas medalie. Nu puteam să iau de la maseur. Am zis: «Nu-i nimic!»”, povestea Ienei despre momentul cel mai frumos al carierei lui de antrenor.