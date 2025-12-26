Manchester United vrea să facă transferul anului! 200 de milioane pentru vedeta lui Real Madrid. Reacția lui Florentino Perez - Antena Sport

Manchester United vrea să dea marea lovitură pe piața transferurilor. Clubul de pe Old Trafford este extrem de interesat de Jude Bellingham, jucător pe care l-a dorit încă de pe vremea când englezul evolua la Borussia Dortmund.

Chiar dacă echipa nu traversează cea mai bună perioadă, șefii lui United încearcă să îl convingă pe englez să vină pe Old Trafford și să devină jucătorul care să scoată echipa lui Ruben Amorim din criză.

Manchester United vrea să spargă banca pentru Jude Bellingham! Florentino Perez îl consideră netransferabil pe englez

Potrivit jurnalistului Miguel Serrano, citat de defensacentral.com, Manchester United vrea să pună la bătaie suma de 200 de milioane de euro pentru transferul internaționalului englez de 22 de ani. Mai mult, salariul va fi unul pe măsură: 15 milioane de euro.

Ar fi o premieră pentru Jude Bellingham, cel care nu a evoluat niciodată în Premier League. El a ajuns devreme în carieră în Bundesliga, după care a urmat transferul la Real Madrid, cea care a plătit 127 de milioane de euro pentru aducerea sa de la Borussia Dortmund.

Șansele însă ca acest transfer să se realizeze sunt destul de mici. Aceeași sursă susține că Florentino Perez îl consideră pe Jude Bellingham netransferabil, chiar dacă este vorba despre sume de peste 150 de milioane de euro. Singurul motiv pentru care Perez ar lua în calcul astfel de oferte este o eventuală dorință a englezului de a pleca, dar el se simte foarte bine pe Bernabeu.