Emoţii înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga! Meciul poate fi amânat - Antena Sport

Meciul dintre Universitatea Craiova şi Sparta Praga, din grupa principală Conference League, este programat joi seară, de la ora 19:45. Cu toate acestea, meciul riscă să fie amânat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului de pe Ion Oblemenco, ceaţa a pus stăpânire pe Oltenia. Cu o oră înaintea fluierului de start, ceaţa densă le dă mari bătăi de cap organizatorilor.

Meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga poate fi amânat

Potrivit gsp.ro, dacă oficialii UEFA consideră că meciul nu se poate disputa din cauza vizibilităţii reduse, atunci partida ar urma să fie reprogramată vineri după-amiază, de la ora 17:00.

Cehii de la Sparta Praga cunosc foarte bine acest scenariu. În acest sezon, meciul pe care oaspeţii din această seară de la Craiova l-au disputat tot în Conference League, în Croaţia, contra lui Rijeka, a fost amânat tot din cauza vremii nefavorabile. Atunci, o ploaie torenţială a inundat terenul şi partida s-a încheiat o zi mai târziu.

Universitatea Craiova are şanse mari de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, iar o eventuală amânare ar putea afecta echipa lui Filipe Coelho, în condiţiile în care se anunţă un stadion plin în această seară. Ţinând cont că, în cazul unei reprogramări, meciul ar începe la ora 17:00, sunt şanse mari ca prezenţa la stadion să fie mult mai mică.