Înainte de Inter, Cristi Chivu a fost la un pas să preia o echipă din Liga 1: "Speram să-l aduc" - Antena Sport

Dezvăluire uriaşă despre Cristi Chivu. Înainte de Inter, fostul component al naţionalei României a fost la un pas să preia o echipă de tradiţie din Liga 1, Rapid.

Anunţul a fost făcut de Dan Șucu, chiar înainte de meciul pe care Genoa, formaţie pe care o patronează, îl va juca contra lui Inter. Antrenorul român nu a acceptat oferta lui Dan Șucu, care mai apoi a ajuns să semneze contractul vieţii, cu Inter.

„Sincer, acum ceva timp speram să-l aduc la Rapid București, celălalt club al meu. Sunt mândru să-l văd pe Chivu pe banca lui Inter și îi urez mult succes, dar nu duminică. Treptat, sinergia dintre Genoa și Rapid va crește, inclusiv în schimburile de jucători, iar acest lucru va ajuta. Cei doi directori sportivi sunt deja în comunicare constantă.

La Rapid, am investit masiv și în infrastructura pentru Academie, prima echipă, dar și în proiecte de responsabilitate socială pentru a permite tinerilor români să practice sport. Trebuie să dăm ceva înapoi”, a declarat Dan Șucu, conform ilsecoloxix.it.

Cristi Chivu chiar a fost prezent pe Giuleşti, în 2024, la meciul dintre Rapid și CFR Cluj, scor 2-2. Atunci antrenorul a refuzat să discute despre o eventuală ofertă a giuleştenilor.