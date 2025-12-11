Ce au făcut turcii la stadionul pe care România întâlneşte Turcia. Mircea Lucescu: "Adâncit cu 4 metri" - Antena Sport

Turcia a anunțat zilele trecute că meciul cu România va avea loc pe arena celor de la Beșiktaș din Istanbul.
Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația din Istanbul. Selecţionerul României a vorbit despre arena pe care România întâlneşte Turcia şi se aşteapă la o atmoferă incendiară.
“Eu cred că atmosfera ar fi fost aceeași peste tot. Într-adevăr, stadionul lui Beșiktaș are o sonorizare specială. Arena a fost renovată, reconstruită și a fost adâncită cu minimum 4 metri, sub nivelul solului. Asta dă o rezonanță deosebită. Jocul este același și contează mult cum vom pregăti noi jocul”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.
Mircea Lucescu a reușit să bifeze 89 de meciuri pe banca celor de la Beșiktaș, cucerind titlul în Turcia în sezonul 2002-2003, sezon în care echipa sărbătorea fix 100 de ani de la înființare.
- Daniel Pancu știe de ce Turcia a ales să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Numărul unu”
- „Parte din sufletul meu”. Mircea Lucescu a reacționat după ce România a aflat unde va juca barajul cu Turcia
- Programul Ligii 1, modificat pentru a ajuta naționala înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări s-au aprobat
- Andrei Raţiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie şi al anului 2025: “O mândrie foarte mare”
- Muralul impresionat cu Gică Hagi și Valderama, inaugurat la Arena Națională: “A fost o onoare”