Ce au făcut turcii la stadionul pe care România întâlneşte Turcia. Mircea Lucescu: "Adâncit cu 4 metri" - Antena Sport

Ce au făcut turcii la stadionul pe care România întâlneşte Turcia. Mircea Lucescu: “Adâncit cu 4 metri”

Radu Constantin Publicat: 11 decembrie 2025, 19:22

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naționalei/ Sport Pictures

Turcia a anunțat zilele trecute că meciul cu România va avea loc pe arena celor de la Beșiktaș din Istanbul.

Mircea Lucescu o cunoaște perfect pe Beșiktaș. Selecționerul i-a antrenat pe turci între 2002 și 2004, reușind să cucerească un titlu alături de formația din Istanbul. Selecţionerul României a vorbit despre arena pe care România întâlneşte Turcia şi se aşteapă la o atmoferă incendiară.

“Eu cred că atmosfera ar fi fost aceeași peste tot. Într-adevăr, stadionul lui Beșiktaș are o sonorizare specială. Arena a fost renovată, reconstruită și a fost adâncită cu minimum 4 metri, sub nivelul solului. Asta dă o rezonanță deosebită. Jocul este același și contează mult cum vom pregăti noi jocul”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro.

Mircea Lucescu a reușit să bifeze 89 de meciuri pe banca celor de la Beșiktaș, cucerind titlul în Turcia în sezonul 2002-2003, sezon în care echipa sărbătorea fix 100 de ani de la înființare.

