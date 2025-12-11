Sorin Cârţu nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga: "Noi nu suntem ca el" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârţu nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: “Noi nu suntem ca el”

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 19:27

Sorin Cârţu / Hepta

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit înaintea duelului pe care echipa sa îl va disputa în grupa principală din Conference League contra cehilor de la Sparta Praga.

Oltenii au o şansă bună în meciul de pe Ion Oblemenco de a face un pas mare spre calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, chiar şi cu un rezultat de egalitate.

Sorin Cârţu, “săgeţi” către Gigi Becali: “Noi nu suntem ca el”

Sorin Cârţu are mare încredere în Filipe Coelho, antrenorul Universităţii Craiova şi, atunci când a vorbit despre echipa de start aleasă de antrenorul portughez pentru acest meci, fostul mre fotbalist al oltenilor nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, spunând că la Craiova nu se practică anunţarea echipei dinainte:

“Noi nu suntem ca Gigi Becali, să dăm formația înainte. E alegerea staff-ului. Eu sunt un munte de emoții. E o partidă importantă pentru se înseamnă suflarea asta alb-albastră.

Antrenorul ia cel mai bine pulsul echipei. Teles joacă în stânga, e un jucător mobil. Este o soluție pe mai multe posturi.

Antrenorul simte tonusul. Sparta Praga e o echipă foarte bună, cu calitate. Va fi o partidă deosebit de intensă”, a declarat Sorin Cârţu, la digisport.ro.

Echipele de start în Universitatea Craiova – Sparta Praga

  • Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Rus, Badelj – Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles – Cicâldău – Etim, Baiaram
    Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba
    Antrenor: Filipe Coelho
  • Sparta Praga: Vindahl – Sevinsky, Sorensen, Vydra – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes – Mercado, Rrahmani, Haraslin
    Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa
    Antrenor: Brian Priske
