Sorin Cârţu nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga: "Noi nu suntem ca el" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova, a vorbit înaintea duelului pe care echipa sa îl va disputa în grupa principală din Conference League contra cehilor de la Sparta Praga.

Oltenii au o şansă bună în meciul de pe Ion Oblemenco de a face un pas mare spre calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală Conference League, chiar şi cu un rezultat de egalitate.

Sorin Cârţu, “săgeţi” către Gigi Becali: “Noi nu suntem ca el”

Sorin Cârţu are mare încredere în Filipe Coelho, antrenorul Universităţii Craiova şi, atunci când a vorbit despre echipa de start aleasă de antrenorul portughez pentru acest meci, fostul mre fotbalist al oltenilor nu s-a abţinut şi l-a ironizat pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, spunând că la Craiova nu se practică anunţarea echipei dinainte:

“Noi nu suntem ca Gigi Becali, să dăm formația înainte. E alegerea staff-ului. Eu sunt un munte de emoții. E o partidă importantă pentru se înseamnă suflarea asta alb-albastră.

Antrenorul ia cel mai bine pulsul echipei. Teles joacă în stânga, e un jucător mobil. Este o soluție pe mai multe posturi.