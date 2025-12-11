Avionul celor de la Sparta Praga nu a mai aterizat la Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Avionul celor de la Sparta Praga nu a mai aterizat la Craiova

Radu Constantin Publicat: 11 decembrie 2025, 19:32

Avionul celor de la Sparta Praga nu a mai aterizat la Craiova

Ceaţa densă a acoperit oraşul Craiova, iar avionul care urma să ia echipa Sparta Praga, după meciul cu Universitatea, nu a mai aterizat în Bănie, ci a rămas la Otopeni.

Oficialii clubului nu au decis încă ce vor face, dacă vor rămâne peste noapte la Craiova şi vor pleca cu autocarul de dimineaţă, spre Bucureşti, sau chiar imediat după ce partida se va încheia. Totul depinde de ce se va întâmpla în această seară.

Meciul dintre Universitatea Craiova şi Sparta Praga, din grupa principală Conference League, este programat joi seară, de la ora 19:45. Cu toate acestea, meciul riscă să fie amânat. Aici ai cele mai noi infomaţii de la stadion.

 

