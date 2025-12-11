Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA - Antena Sport

Ghiţă Mureşan este unul dintre cei mai cunoscuţi români din Statele Unite, după ce a evoluat în NBA în perioada 1993 – 2000 pentru Washington Bullets şi New Jersey Nets.

Cu o înălţime de 2.31 metri, Mureşan e şi acum cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ajuns la 54 de ani, “Big Ghiţă” e ambasadorul lui Washington Wizards şi are, începând cu 2004, Giant Basketball Academy, care se ocupă cu iniţiera micilor sportivi.

Ghiţă Mureşan aşteaptă România la World Cup

Într-un interviu acordat Antena Sport, Mureşan a vorbit despre viaţa pe care o duce acum în Statele Unite, dar şi despre şansele României de a ajunge la World Cup 2026.

Ce mai face Ghiţă Mureşan?

Sunt foarte bine, mulţumesc. Ghiţă Mureşan are o viaţă mult mai privată, mult mai retrasă. Încă lucrez cu Washington Wizards şi cu NBA, sunt ambasador la Washington Wizards, am afacerea mea cu academia mea de baschet, sunt foarte fericit. Sunt la faza l care le iniţiez baschetul. Perioada mea a trecut, asta e perioada lor.