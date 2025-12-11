Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA - Antena Sport

Home | NBA | Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA
EXCLUSIV

Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA

Silviu Corneanu Publicat: 11 decembrie 2025, 14:40

Comentarii
Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA

Ghiţă Mureşan, în timpul unui interviu - Antena Sport

Ghiţă Mureşan este unul dintre cei mai cunoscuţi români din Statele Unite, după ce a evoluat în NBA în perioada 1993 – 2000 pentru Washington Bullets şi New Jersey Nets.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o înălţime de 2.31 metri, Mureşan e şi acum cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ajuns la 54 de ani, “Big Ghiţă” e ambasadorul lui Washington Wizards şi are, începând cu 2004, Giant Basketball Academy, care se ocupă cu iniţiera micilor sportivi.

Ghiţă Mureşan aşteaptă România la World Cup

Într-un interviu acordat Antena Sport, Mureşan a vorbit despre viaţa pe care o duce acum în Statele Unite, dar şi despre şansele României de a ajunge la World Cup 2026.

Ce mai face Ghiţă Mureşan?

Sunt foarte bine, mulţumesc. Ghiţă Mureşan are o viaţă mult mai privată, mult mai retrasă. Încă lucrez cu Washington Wizards şi cu NBA, sunt ambasador la Washington Wizards, am afacerea mea cu academia mea de baschet, sunt foarte fericit. Sunt la faza l care le iniţiez baschetul. Perioada mea a trecut, asta e perioada lor.

Reclamă
Reclamă

Crezi că vom mai vedea un jucător român în NBA?

Niciodată nu se ştie, eu sper să vedem anul viitor, dar tot aştept, niciodată nu se ştie.

Ce ne poţi spune despre Washington în perioada asta?

Vremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 gradeVremea de mâine 12 decembrie. Se mai răcește și sunt așteptate ploi slabe. Minime, între -3 şi 5 grade
Reclamă

Washington este o echipă foarte tânără. Nu au un lider care să le câştige meciurile, se lucrează pentru formarea unui lider. E o echipă extrem de tânără, extrem de talentată. Sper să luăm anul acesta numărul unu în draft. Ca să facem o foarte bună echipă pentru următorii cinci ani.

Cine va câştiga în acest sezon titlul în NBA?

Vom vedea la sfârşitul play-off-ului, până atunci nu putem da un pronostic, pentru că anul trecut a fost o mare surpriză să ajungă Indiana să joace finală, să ajungă New York, a fost o foarte mare surpriză. Sper să fie şi anul ăsta o surpriză foarte mare, pentru că ăsta e farmecul baschetului.

Aştepţi să vină România la World Cup 2026?

Doamne ajută să se califice. Sper să se califice. Ştii cum e, echipa naţională a României e între noi toţi. Acolo se află cei mai buni aleşi dintre noi. Dacă ne calificăm, ne calificăm, dacă nu, la următorul.

Ţi-e dor de mâncarea românească?

Ai uitat că acum suntem în post, dar vine Crăciunul şi mâncăm ce ne place. Sincer, nu am nicio problemă cu mâncarea, orice e binevenit.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Observator
Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
Fanatik.ro
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
15:22
Suma incredibilă pentru care a acceptat, de fapt, Ronaldinho să joace la Iaşi
14:25
VIDEO & FOTOScene ireale. Stadionul unei foste echipe campioane, în flăcări. Incendiul, provocat de trei minori
14:25
Totul e gata! Pot începe lucrările la noul stadion Dinamo! “Avem banii”. 20 de hectare în mijlocul orașului
14:12
LIVE VIDEOWTT Finals 2025 e acum în AntenaPLAY. Rezultatele din optimi
13:53
VIDEOOklahoma City Thunder a egalat recordul celui mai bun debut de sezon. S-au stabilit semifinalele Cupei NBA
13:31
“Ești o rușine. Nu mă miră că Ronaldo te-a ignorat”. L-a făcut praf pe Carragher după atacul asupra lui Salah
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 6 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă