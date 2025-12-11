Ghiţă Mureşan aşteaptă naţionala României la World Cup 2026. Interviu spectaculos cu românul care a scris istorie în NBA - Antena Sport

Ghiţă Mureşan este unul dintre cei mai cunoscuţi români din Statele Unite, după ce a evoluat în NBA în perioada 1993 – 2000 pentru Washington Bullets şi New Jersey Nets.
Cu o înălţime de 2.31 metri, Mureşan e şi acum cel mai înalt jucător din istoria NBA. Ajuns la 54 de ani, “Big Ghiţă” e ambasadorul lui Washington Wizards şi are, începând cu 2004, Giant Basketball Academy, care se ocupă cu iniţiera micilor sportivi.
Ghiţă Mureşan aşteaptă România la World Cup
Într-un interviu acordat Antena Sport, Mureşan a vorbit despre viaţa pe care o duce acum în Statele Unite, dar şi despre şansele României de a ajunge la World Cup 2026.
Ce mai face Ghiţă Mureşan?
Sunt foarte bine, mulţumesc. Ghiţă Mureşan are o viaţă mult mai privată, mult mai retrasă. Încă lucrez cu Washington Wizards şi cu NBA, sunt ambasador la Washington Wizards, am afacerea mea cu academia mea de baschet, sunt foarte fericit. Sunt la faza l care le iniţiez baschetul. Perioada mea a trecut, asta e perioada lor.
Crezi că vom mai vedea un jucător român în NBA?
Niciodată nu se ştie, eu sper să vedem anul viitor, dar tot aştept, niciodată nu se ştie.
Ce ne poţi spune despre Washington în perioada asta?
Washington este o echipă foarte tânără. Nu au un lider care să le câştige meciurile, se lucrează pentru formarea unui lider. E o echipă extrem de tânără, extrem de talentată. Sper să luăm anul acesta numărul unu în draft. Ca să facem o foarte bună echipă pentru următorii cinci ani.
Cine va câştiga în acest sezon titlul în NBA?
Vom vedea la sfârşitul play-off-ului, până atunci nu putem da un pronostic, pentru că anul trecut a fost o mare surpriză să ajungă Indiana să joace finală, să ajungă New York, a fost o foarte mare surpriză. Sper să fie şi anul ăsta o surpriză foarte mare, pentru că ăsta e farmecul baschetului.
Aştepţi să vină România la World Cup 2026?
Doamne ajută să se califice. Sper să se califice. Ştii cum e, echipa naţională a României e între noi toţi. Acolo se află cei mai buni aleşi dintre noi. Dacă ne calificăm, ne calificăm, dacă nu, la următorul.
Ţi-e dor de mâncarea românească?
Ai uitat că acum suntem în post, dar vine Crăciunul şi mâncăm ce ne place. Sincer, nu am nicio problemă cu mâncarea, orice e binevenit.
