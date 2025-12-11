Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: "Obligatoriu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu”

Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: “Obligatoriu”

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 20:13

Comentarii
Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: Obligatoriu

Daniel Pancu / Antena Sport

Daniel Pancu a susţinut joi prima sa conferinţă de presă din postura de antrenor principal la CFR Cluj. Chiar dacă a ajuns în Gruia în urmă cu câteva săptămâni şi a stat deja pe bancă la câteva meciuri, Pancu a devenit abia acum antrenor principal cu acte în regulă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul dintre CFR Cluj şi Csikszereda va fi primul pentru Daniel Pancu după ce a obţinut licenţa PRO. Acum, el a putut fi prezent şi la conferinţa de presă dinaintea partidei.

Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj

Pancu a recunoscut că aştepta de mult timp să obţină licenţa PRO pentru a putea participa la toate interviurile şi conferinţele oficiale, lucru pe care nu îl putea face înainte.

De asemenea, antrenorul celor de la CFR Cluj nu şi-a luat gândul de la calificarea în play-off, chiar dacă echipa traversează o perioadă complicată, De asemenea, Pancu nu concepe ca echipa sa să nu câştige toate cele trei puncte în meciul cu Csikszereda:

“Acum am voie să discut cu dumneavoastră (n.r. reporterii). E un eveniment mult așteptat. M-am simțit de la început cu acte în regulă.

Reclamă
Reclamă

(n.r. îți mai propui play-off-ul?) Noi ne propunem. Să nu fiu înțeles greșit, că renunță cineva la play-off. Ne propunem să câștigăm toate jocurile, dar sunt multe puncte de recuperat, multe echipe înaintea noastră și puține meciuri rămase de jucat.

Poate câștigăm toate meciurile, dar e greu. Vom vedea ce va fi. Mâine (n.r. vineri, 12 decembrie) intrăm cu gândul de a câștiga cele trei puncte cu Csikszereda. Obligatoriu”, a declarat Daniel Pancu, la prima conferinţă de presă de la CFR Cluj.

Orașul european care oferă turiştilor mâncare gratis, transport și intrare liberă la muzee, cu o condiţieOrașul european care oferă turiştilor mâncare gratis, transport și intrare liberă la muzee, cu o condiţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei
Observator
Cum foloseşti corect cardul de credit. Exemplu la cumpărarea unui televizor de 3.000 de lei
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
Fanatik.ro
Fiul lui Ion Țiriac a găsit ”sensul vieții”. La ce concluzie a ajuns Ion Ion Țiriac la 49 de ani
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu, nemulţumit după suspendarea lui Drăguş
21:09
Primele tensiuni la Craiova: Schimbat, Anzor a comentat la adresa lui Coelho!
20:50
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Surprizele din primul 11 ale lui Charalambous. Echipa de start
20:40
Anzor a ratat un penalty în Universitatea Craiova – Sparta Praga! Şansă irosită de olteni
20:35
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – Sparta Praga 0-1. Rrahmani deschide scorul!
19:32
Avionul celor de la Sparta Praga nu a mai aterizat la Craiova
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 3 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 4 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 5 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 6 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă