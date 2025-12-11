Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj: "Obligatoriu" - Antena Sport

Daniel Pancu a susţinut joi prima sa conferinţă de presă din postura de antrenor principal la CFR Cluj. Chiar dacă a ajuns în Gruia în urmă cu câteva săptămâni şi a stat deja pe bancă la câteva meciuri, Pancu a devenit abia acum antrenor principal cu acte în regulă.

Meciul dintre CFR Cluj şi Csikszereda va fi primul pentru Daniel Pancu după ce a obţinut licenţa PRO. Acum, el a putut fi prezent şi la conferinţa de presă dinaintea partidei.

Daniel Pancu a obţinut licenţa PRO şi a anunţat obiectivul de la CFR Cluj

Pancu a recunoscut că aştepta de mult timp să obţină licenţa PRO pentru a putea participa la toate interviurile şi conferinţele oficiale, lucru pe care nu îl putea face înainte.

De asemenea, antrenorul celor de la CFR Cluj nu şi-a luat gândul de la calificarea în play-off, chiar dacă echipa traversează o perioadă complicată, De asemenea, Pancu nu concepe ca echipa sa să nu câştige toate cele trei puncte în meciul cu Csikszereda:

“Acum am voie să discut cu dumneavoastră (n.r. reporterii). E un eveniment mult așteptat. M-am simțit de la început cu acte în regulă.