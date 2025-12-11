Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga - Antena Sport

Un grup de suporteri ai Spartei Praga se confruntă cu probleme cu aproximativ nouă ore distanță înainte de fluierul de start al partidei contra Universității Craiova. O parte din fanii cehi care au făcut deplasarea pentru meciul din Conference League cu avionul nu au aterizat deocamdată în Craiova din cauza condițiilor meteorologice.

Universitatea Craiova o va înfrunta astăzi pe Sparta Praga în runda cu numărul 5 din Conference League, într-un meci care se anunță extrem de important pentru olteni. Pe Ion Oblemenco, oaspeții vor avea și ei parte de susținere din partea suporterilor, însă un grup de fani care a făcut deplasarea nu a reușit momentan să aterizeze în orașul disputării partidei.

Vizita cehilor în România poate deveni coșmar

Update 12:54: Avionul în care se află 189 de suporteri cehi a decolat de la Aeroportul Henri Coandă și se îndreaptă acum spre cel din Craiova. În orașul din Oltenia condițiile meteorologice nu sunt prielnice nici acum, fiind ceață și în prezent.

Update 10:59: Aeronava cu suporterii cehi va ajunge la Aeroportul Henri Coandă și va fi supusă unui proces de realimentare. Planul este ca avionul să ajungă în cele din urmă la Craiova, însă nu există o certitudine în acest sens.

Știrea inițială