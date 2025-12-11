Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga - Antena Sport

Închide meniul
Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova - Sparta Praga

Conference League
Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 12:55

Vizita cehilor în România poate deveni un coșmar. Ce se întâmplă înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

Suporterii Spartei Praga, în timpul unui meci / Profimedia

Un grup de suporteri ai Spartei Praga se confruntă cu probleme cu aproximativ nouă ore distanță înainte de fluierul de start al partidei contra Universității Craiova. O parte din fanii cehi care au făcut deplasarea pentru meciul din Conference League cu avionul nu au aterizat deocamdată în Craiova din cauza condițiilor meteorologice.

Universitatea Craiova o va înfrunta astăzi pe Sparta Praga în runda cu numărul 5 din Conference League, într-un meci care se anunță extrem de important pentru olteni. Pe Ion Oblemenco, oaspeții vor avea și ei parte de susținere din partea suporterilor, însă un grup de fani care a făcut deplasarea nu a reușit momentan să aterizeze în orașul disputării partidei.

Vizita cehilor în România poate deveni coșmar

Update 12:54: Avionul în care se află 189 de suporteri cehi a decolat de la Aeroportul Henri Coandă și se îndreaptă acum spre cel din Craiova. În orașul din Oltenia condițiile meteorologice nu sunt prielnice nici acum, fiind ceață și în prezent.

Update 10:59: Aeronava cu suporterii cehi va ajunge la Aeroportul Henri Coandă și va fi supusă unui proces de realimentare. Planul este ca avionul să ajungă în cele din urmă la Craiova, însă nu există o certitudine în acest sens.

Știrea inițială

Potrivit informațiilor Antena Sport, avionul care transportă mai mulți fani ai Spartei Praga nu poate să aterizeze din cauza ceții. Timp de câteva minute, aeronava s-a învărtât deasupra orașului Târgu Jiu, așteptând probabil indicații de la turnul de control din Craiova, unde ar trebui să ajungă.

În plus, în acest moment există șanse ca avionul cu suporteri cehi să fie redirecționat către Aeroportul Henri Coandă, din Otopeni. În cazul în acest scenariu se concretizează, vizita fanilor Spartei s-ar putea transforma într-un calvar, ținând cont că ar trebui pe lângă zbor să mai meargă trei ore cu mașina din nordul Bucureștiului până în Craiova.

De la aeroport până la stadionul Ion Oblemenco sunt 244 de kilometri, distanță care se parcurge în timpul menționat anterior.

Duelul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga va avea loc astăzi de la 19:45 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Dacă obține cel puțin un punct, formația din Bănie și-a asigurat calificarea în fazele eliminatorii Conference League.

