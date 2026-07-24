Fotbalistul care a încurcat rezultatul după FCSB – FK Auda 2-3: „Egal nemeritat!”

FCSB a avut parte de un prim meci pierdut contra celor de la FK Auda, 2-3, în Ghencea, rezultat stabilit în prelungiri după un gol venit din partea grupării din Letonia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația bucureșteană care a reușit să prindă în ultima clipă calificarea în cupele europene la finalul sezonului trecut e acum pusă în fața unui scenariu total nedorit, acela de a părăsi competiția încă din turul secund.

Alexandru Stoian s-a încurcat la declarații după de FCSB a pierdut duelul cu FK Auda

Alexandru Stoian, cel care a intrat pe teren la pauza confruntării cu FK Auda, a contribuit decisiv la golul secund marcat de FCSB, asta după ce a trecut excelent de apărarea adversă și i-a pasat lui Aymen Boutoutaou, cel care a înscris cu poarta goală.

„Da, este un egal, zic eu, nemeritat (n.r.- înfrângere), pentru că am ratat foarte mult. Am avut ghinion. În retur sper să ne iasă mai bine. (n.r.- despre arbitraj) Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre astea. Eu zic că a fost ghinion sau lipsă de concentrare la finalizare.

În orice meci în Europa sunt echipe bune. Trebuie să ne concentrăm mai mult și să reușim să câștigăm. Voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm și să mergem acolo să câștigăm. Mister nu ne-a zis nimic, nu a ajuns în vestiar, cred”, a spus Alexandru Stoian la finalul partidei dintre FCSB și FK Auda pentru sport.ro.