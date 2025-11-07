"V-ați bucurat că a pierdut FCSB?". Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 7 noiembrie 2025, 13:20

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Rotaru a venit cu noi reacții după ce Universitatea Craiova a învins-o în Conference League pe Rapid Viena. Patronul oltenilor a vorbit printre altele și despre eșecul FCSB-ului contra celor de la Basel și a oferit un răspuns clar când a fost întrebat dacă s-a bucurat de rezultatul din Elveția.

Rotaru a spus că nu este cazul să fie fericit în urma înfrângerii rivalei din campionat, pentru că în astfel de meciuri este reprezentată o țară întreagă. Când i s-a spus că Gigi Becali spune direct dacă este fericit pentru eșecurile rivalelor, finanțatorul alb-albaștrilor a ținut din nou să afirme că nu este cazul ca el să aibă astfel de sentimente.

Mihai Rotaru, în antiteză cu Gigi Becali

Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în Conference League, care a reușit să îi crească șansele de calificare în fazele eliminatorii. FCSB nu a reușit însă să fie pe aceeași linie cu rivala din campionat, ținând cont că a pierdut cu Basel cu scorul de 3-1.

La aproape 12 ore distanță de duelul în care au fost angrenați oltenii, Mihai Rotaru a fost întrebat dacă s-a bucurat că FCSB a pierdut. Întrebarea a venit în contextul în care Gigi Becali nu s-a ferit niciodată să recunoască faptul că el nu este fericit atunci când alte echipe din Liga 1 obțin victorii importante în cupele europene.

(n.r. v-ați bucurat că a pierdut FCSB?) Nu, nu am nicio treabă, nu se pune problema așa. Răspunsul este nu, dar hai să trecem peste FCSB, nu discutăm de ei. (n.r. Gigi Becali spune direct) Să fie sănătos, eu nu mă bucur când pierde România.

În momentul în care o echipă românească pierde în Europa nu pierde doar acea echipă, ci pierde România. Nu am cum să mă bucur când pierde România“, a spus Mihai Rotaru, potrivit fanatik.ro.

