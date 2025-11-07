Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena - Antena Sport

Succesul obținut de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Rapid Viena le dă încredere suporterilor din Bănie că o calificare în primăvara europeană nu este atât de imposibilă.

Următorul joc din UEFA Conference League va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va fi împotriva nemților de la Mainz 05, cel mai bine cotat adversar al „leilor”.

Câte bilete s-au vândut la Craiova – Mainz, după succesul oltenilor de la Viena

Universitatea Craiova se bucură de o atmosferă de sărbătoare, după succesul obținut joi pe terenul celor de la Rapid Viena, în etapa a treia din UEFA Conference League.

Oltenii au patru puncte după primele trei etape, iar suporterii speră că echipa ar putea avea șanse reale la calificarea în următoarea fază a competiției.

În doar 24 de ore de la victoria cu Rapid Viena, pentru meciul cu Mainz de pe ”Oblemenco” s-au vândut 2.000 de bilete, asta pe lângă cele 10.000 de abonamente cumpărate la începutul fazei principale, anunță fanatik.ro.