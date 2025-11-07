Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena

Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 21:37

Comentarii
Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena

Suporterii Universității Craiova / SPORT PICTURES

Succesul obținut de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Rapid Viena le dă încredere suporterilor din Bănie că o calificare în primăvara europeană nu este atât de imposibilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Următorul joc din UEFA Conference League va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va fi împotriva nemților de la Mainz 05, cel mai bine cotat adversar al „leilor”.

Câte bilete s-au vândut la Craiova – Mainz, după succesul oltenilor de la Viena

Universitatea Craiova se bucură de o atmosferă de sărbătoare, după succesul obținut joi pe terenul celor de la Rapid Viena, în etapa a treia din UEFA Conference League.

Oltenii au patru puncte după primele trei etape, iar suporterii speră că echipa ar putea avea șanse reale la calificarea în următoarea fază a competiției.

În doar 24 de ore de la victoria cu Rapid Viena, pentru meciul cu Mainz de pe ”Oblemenco” s-au vândut 2.000 de bilete, asta pe lângă cele 10.000 de abonamente cumpărate la începutul fazei principale, anunță fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
21:22
Ionuț Vînă, gol de senzație în Farul – Botoșani. L-a făcut și pe Gică Hagi să aplaude în lojă
21:20
LIVE TEXTFarul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii se desprind înaintea pauzei. Liderul Ligii 1, în 10 oameni
21:15
VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Monica Niculescu a revenit la naţionala României
20:50
VideoJurnal Antena Sport | Cristina Neagu este campioană şi la drift
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Rapidiştii nu scot o vorbă de titlu
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!