Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah - Antena Sport

Universitatea Craiova caută primele puncte din grupa principală de Conference League, iar echipa antrenată de Mirel Rădoi a primit vizita celor de la Noah, formația unde evoluează și fostul jucător Oshima.

Chiar înaintea meciului, antrenorul oltenilor a luat decizia de a-l scoate din lot pe Ștefan Baiaram. Starul oltenilor i-a cerut socoteală tehnicianului din Bănie, pentru faptul că nu a fost titularizat, anunță fanatik.ro.

Ștefan Baiaram, trimis în tribune la Craiova – Noah

Deși a dovedit că este cel mai important jucător al Universității Craiova, Ștefan Baiaram are în continuare un conflict cu antrenorul Mirel Rădoi. După incidentul de la acel meci din campionat, când tehnicianul a avut o criză de nervi la adresa acestuia, a urmat un alt episod.

Chiar înainte de startul jocului, fotbalistul a fost nemulțumit de faptul că a fost lăsat pe bancă și ar fi avut o discuție aprinsă cu Rădoi. Antrenorul nu a stat la discuții, l-a scos din lot și l-a trimis să vadă meciul din tribune.

El a coborât ultimul din autocar la sosirea la stadion, iar în momentul în care colegii săi au mers la inspectarea gazonului, acesta a butonat telefonul minute în șir pe bancă. Acesta urmărește meciul din tribune alături de Screciu, suspendat după meciul de la Rakow.