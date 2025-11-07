Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat - Antena Sport

„Ieri am văzut două meciuri în care echipele din România aveau șanse să câștige. De altfel, Craiova a și luat trei puncte, doar că a întâlnit o echipă extrem de modestă, o echipă cu o valoare de play-out în campionatul nostru, Rapid Viena.

Oltenii lui Mirel Rădoi și-au dominat adversarul și au meritat pe deplin victoria. Golul lui Romanchuk a fost cel care a făcut diferența pe tbelă, iar Marius Șumudică a făcut praf adversara formației din Bănie.

Craiova i-a bătut acum pe cei de la Rapid Viena… Austriecii au bătut-o doar pe Sturm Graz acasă, dar Fiorentina i-a bătut cu 3-0, fără drept de apel, LASK Linz a câștigat cu 0-2 acasă la ei, Austria Viena tot așa, i-au bătut 1-3 acasă. Ei au mari probleme pe teren propriu. M-am uitat pe calitatea tehnică a lor și au mari probleme de exprimare.

Universitatea Craiova a meritat să câștige! În campionatul intern doar cu Rapid sau cu Metaloglobus a mai avut Universitatea Craiova la fel de multe ocazii precum a avut ieri. Nu se poate ca într-un meci de Conference League să mergi la Rapid Viena și să ai atâtea ocazii! Nu luăm nimic din meritele Craiovei, dar au avut niște ocazii rarisime. La cum a arătat ieri, Rapid Viena a fost o echipă de play-out din România”.

Marius Șumudică: „Craiova are șanse foarte mari de calificare”

„Mi-a plăcut ieri de Mekvabishvili la mijloc, a închis foarte bine. Craiova are benzile foarte bune, aici mă refer la Bancu și la Mora. Eu am mai spus de Mora, este un jucător de bandă care joacă winger la echipa națională. Scoate ușor om din joc, are picioare foarte bune, centrul de greutate jos. Pe Bancu îl știm foarte bine, de la mijloc în sus ajunge la finalizare, intră în combinații și știe foarte bine jocul.