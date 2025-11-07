Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat - Antena Sport

Home | Fotbal | Conference League | Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat

Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 19:32

Comentarii
Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat

Marius Șumudică / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a bifat primul succes din grupa principală a UEFA Conference League, echipa lui Mirel Rădoi având o prestație solidă pe terenul celor de la Rapid Viena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a analizat gruparea austriacă și a spus ce fotbalist din Bănie a remarcat în partida câștigată cu scorul de 1-0 de „leii” tehnicianului român.

Marius Șumudică: „Craiova a întâlnit o echipă modestă”

Universitatea Craiova a controlat în totalitate partida de joi seară, cu Rapid Viena și a bifat prima victorie din actuala ediție de UEFA Conference League.

Oltenii lui Mirel Rădoi și-au dominat adversarul și au meritat pe deplin victoria. Golul lui Romanchuk a fost cel care a făcut diferența pe tbelă, iar Marius Șumudică a făcut praf adversara formației din Bănie.

„Ieri am văzut două meciuri în care echipele din România aveau șanse să câștige. De altfel, Craiova a și luat trei puncte, doar că a întâlnit o echipă extrem de modestă, o echipă cu o valoare de play-out în campionatul nostru, Rapid Viena.

Reclamă
Reclamă

Craiova i-a bătut acum pe cei de la Rapid Viena… Austriecii au bătut-o doar pe Sturm Graz acasă, dar Fiorentina i-a bătut cu 3-0, fără drept de apel, LASK Linz a câștigat cu 0-2 acasă la ei, Austria Viena tot așa, i-au bătut 1-3 acasă. Ei au mari probleme pe teren propriu. M-am uitat pe calitatea tehnică a lor și au mari probleme de exprimare.

Universitatea Craiova a meritat să câștige! În campionatul intern doar cu Rapid sau cu Metaloglobus a mai avut Universitatea Craiova la fel de multe ocazii precum a avut ieri. Nu se poate ca într-un meci de Conference League să mergi la Rapid Viena și să ai atâtea ocazii! Nu luăm nimic din meritele Craiovei, dar au avut niște ocazii rarisime. La cum a arătat ieri, Rapid Viena a fost o echipă de play-out din România”.

Marius Șumudică: „Craiova are șanse foarte mari de calificare”

„Mi-a plăcut ieri de Mekvabishvili la mijloc, a închis foarte bine. Craiova are benzile foarte bune, aici mă refer la Bancu și la Mora. Eu am mai spus de Mora, este un jucător de bandă care joacă winger la echipa națională. Scoate ușor om din joc, are picioare foarte bune, centrul de greutate jos. Pe Bancu îl știm foarte bine, de la mijloc în sus ajunge la finalizare, intră în combinații și știe foarte bine jocul.

Filmul accidentului din Bulgaria unde 6 oameni au murit din cauza unui şofer românFilmul accidentului din Bulgaria unde 6 oameni au murit din cauza unui şofer român
Reclamă

Cel mai mult mi-a plăcut ieri de Teles. El a făcut un joc extraordinar! A ajuns la finalizare de foarte multe ori, a dat pase filtrante, aleargă foarte mult, capacitate de efort. Este un post care i se potrivește foarte bine.

Craiova are patru puncte în momentul de față și au șanse reale la calificare. Au două meciuri acasă acum, cu Mainz și Sparta Praga, echipe foarte dificile. Dacă Craiova va reuși să bată una dintre echipele acestea, are șanse foarte mari de calificare. Craiova, cu șapte puncte, se poate califica.

La ei văd o șansă, dacă vor reuși să câștige unul dintre meciurile cu Mainz, Sparta Praga și AEK, de peste 60%. Dacă vor face patru puncte, eu spun că sunt calificați sigur. Craiova a jucat foarte bine, a continuat trendul foarte bun din campionat”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
19:56
Elena Rybakina, prima finalistă la Turneul Campioanelor! Revenire superbă în meciul cu Jessica Pegula
19:33
Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Atena. Nole, în formă maximă înainte de Turneul Campionilor
19:15
Farul – FC Botoșani (LIVE TEXT 20:30). Deplasare grea pentru liderul Ligii 1. Echipele de start
18:59
Golul lui Darius Olaru din Basel – FCSB 3-1, ales cel mai frumos al etapei din Europa League
18:56
VideoGabi Balint, discurs cu lacrimi în ochi după moartea lui Emeric Ienei: “Am vrut să fiu alături de antrenorul meu”
18:38
Mihai Stoica l-a propus pe Darius Olaru la Basel, în locul lui Xherdan Shaqiri: „N-aș sta pe gânduri”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOCalfificările pentru sprintul din Brazilia LIVE VIDEO (20:30, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY). Norris, cel mai rapid în antrenamente 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!