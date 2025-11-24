Există un "Gigi Becali" și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference - Antena Sport

Gigi Becali este un personaj extrem de cunoscut în lumea sportului românesc, însă o parte din faimă este cauzată și de anumite decizii controversate pe care le ia. Finanțatorul nu ezită niciodată să își dea cu părerea cu privire la modul în care evoluează FCSB după fiecare meci, iar o parte din aceste defecte sunt replicate de primarul din Mainz, oraș a cărui echipă locală o va întâlni pe Universitatea Craiova joi în Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nino Haase, pe numele său, este un politician ale cărui declarații aduc aminte de modul în care Becali critică sau laudă anumiți jucători în fiecare intervenție pe care oare. Spre deosebire de finanțatorul de la FCSB, primarul este doar un fan declarat al celor de la Mainz 05 și nu are nicio funcție în cadrul clubului.

Primarul din Mainz, asemănător în declarații cu Gigi Becali

Cu toate acestea, declarațiile pe care le oferă sunt extrem de asemănătoare cu cele pe care le dă Gigi Becali. Cu Mainz 05 pe penultimul loc din Bundesliga, Haase a ținut să îi dea un sfat antrenorului Bo Henriksen cu privire la stilul său de joc:

“Antrenorul ar trebui să fie mai îndrăzneț, să acționeze din nou cu curaj, exact așa cum a făcut sezonul trecut cu Gruda și Nebel.

Din păcate, am abandonat jocul nostru de pase scurte cu care plecam de pe linia de fund și trimitem centrări înalte mult prea devreme, fără să încercăm să verticalizăm. Nu înțeleg acest lucru și uneori mă duce la disperare“, a spus primarul german, potrivit bild.de.