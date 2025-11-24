Există un "Gigi Becali" și în Germania. E primarul viitoarei adversare a Universității Craiova din Conference - Antena Sport

Gigi Becali este un personaj extrem de cunoscut în lumea sportului românesc, însă o parte din faimă este cauzată și de anumite decizii controversate pe care le ia. Finanțatorul nu ezită niciodată să își dea cu părerea cu privire la modul în care evoluează FCSB după fiecare meci, iar o parte din aceste defecte sunt replicate de primarul din Mainz, oraș a cărui echipă locală o va întâlni pe Universitatea Craiova joi în Conference League.
Nino Haase, pe numele său, este un politician ale cărui declarații aduc aminte de modul în care Becali critică sau laudă anumiți jucători în fiecare intervenție pe care oare. Spre deosebire de finanțatorul de la FCSB, primarul este doar un fan declarat al celor de la Mainz 05 și nu are nicio funcție în cadrul clubului.
Primarul din Mainz, asemănător în declarații cu Gigi Becali
Cu toate acestea, declarațiile pe care le oferă sunt extrem de asemănătoare cu cele pe care le dă Gigi Becali. Cu Mainz 05 pe penultimul loc din Bundesliga, Haase a ținut să îi dea un sfat antrenorului Bo Henriksen cu privire la stilul său de joc:
“Antrenorul ar trebui să fie mai îndrăzneț, să acționeze din nou cu curaj, exact așa cum a făcut sezonul trecut cu Gruda și Nebel.
Din păcate, am abandonat jocul nostru de pase scurte cu care plecam de pe linia de fund și trimitem centrări înalte mult prea devreme, fără să încercăm să verticalizăm. Nu înțeleg acest lucru și uneori mă duce la disperare“, a spus primarul german, potrivit bild.de.
În plus, politicianul care a jucat în trecut rugby la nivel profesionist i-a sugerat tehnicianului echipei și pe cine să includă în echipă, și anume pe tânărul Kacper Potulski: “Poate că la început vom primi câteva goluri, fiindcă ne va lipsi omogenitatea. Dar el și ceilalți tineri aduc acel fizic care altfel ne lipsește uneori“, a mai spus Haase.
Mainz 05, în criză înainte de meciul de pe Oblemenco
Înainte de meciul cu Universitatea Craiova din Conference League, Mainz 05 trece printr-o criză de formă în Bundesliga, acolo unde nu a mai câștigat un meci de șapte etape (cinci eșecuri și două remize). Clasată sezonul trecut pe 6, echipa lui Henriksen e pe locul 17.
În Conference League, Mainz 05 nu a avut probleme până acum, având victorii pe linie după meciurile cu Omonia Nicosia, Zrinjki Mostar și Fiorentina. Duelul care va avea loc pe Ion Oblemenco joi de la ora 19:45 va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
- Sold-out la meciul cu Mainz? Câte bilete a vândut Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena
- Marius Șumudică i-a făcut praf pe cei de la Rapid Viena. Fotbalistul de la Universitatea Craiova remarcat
- “V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova
- Universitatea Craiova, “propulsată” după victoria din UECL. Șansele de calificare în fazele eliminatorii
- Mihai Rotaru, tranșant după eliminarea lui Mirel Rădoi din meciul cu Rapid Viena: “Mi-e greu să comentez”