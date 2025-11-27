Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova - Mainz 1-0: "Meritam cu prisosinţă" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiovei, este euforic după victoria obţinută de olteni joi seară, cu Mainz. Craiova s-a impus cu 1-0 în partida de pe teren propriu, din etapa a patra a grupei principale din Conference League.

Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, în minutul 67, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri obţinută de Alexandru Cicâldău.

Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, în Conference League

În minutul 89, Mainz a reuşit să înscrie, iar sărbătoarea oltenilor a fost la un pas de a fi stricată. Din fericire pentru aceştia, golul nemţilor a fost anulat de VAR. Sorin Cârţu este de părere că oltenii nu ar fi meritat să piardă două puncte în acest fel, după o astfel de prestaţie:

“Am o stare euforică. Meritam cu prisosinţă, am avut momente foarte bune în joc. Repriza a doua am fost mult mai concreţi, apoi puteam face 2-0. Cu nemţii tot nu eram siguri, puteam avea 2-0, tot nu eram siguri, să-i vedem întâi prin autocare. Decizia tactică a antrenorilor noştri a fost foarte bună.

Ne-am ţinut foarte bine, cred că e cea mai bună partidă, luând în calcul toate meciurile şi faptul că am întâlnit un adversar de calibru. Nu ştiu dacă au venit cu nasul pe sus, şi-au dorit cel puţin egal. Verdictul meu este că banca noastră tehnică a câştigat duelul cu banca lor tehnică. Jucătorii mi s-au părut concentraţi, au acoperit exact zona centrală încât să le îngreuneze situaţiile.