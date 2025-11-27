Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova - Mainz 1-0: "Meritam cu prisosinţă" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: “Meritam cu prisosinţă”

Publicat: 27 noiembrie 2025, 23:18

Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: Meritam cu prisosinţă

Sorin Cârţu / Hepta

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiovei, este euforic după victoria obţinută de olteni joi seară, cu Mainz. Craiova s-a impus cu 1-0 în partida de pe teren propriu, din etapa a patra a grupei principale din Conference League.

Assad Al-Hamlawi a marcat golul victoriei, în minutul 67, atunci când a transformat o lovitură de la 11 metri obţinută de Alexandru Cicâldău.

Sorin Cârţu, euforic după Universitatea Craiova – Mainz 1-0, în Conference League

În minutul 89, Mainz a reuşit să înscrie, iar sărbătoarea oltenilor a fost la un pas de a fi stricată. Din fericire pentru aceştia, golul nemţilor a fost anulat de VAR. Sorin Cârţu este de părere că oltenii nu ar fi meritat să piardă două puncte în acest fel, după o astfel de prestaţie:

“Am o stare euforică. Meritam cu prisosinţă, am avut momente foarte bune în joc. Repriza a doua am fost mult mai concreţi, apoi puteam face 2-0. Cu nemţii tot nu eram siguri, puteam avea 2-0, tot nu eram siguri, să-i vedem întâi prin autocare. Decizia tactică a antrenorilor noştri a fost foarte bună.

Ne-am ţinut foarte bine, cred că e cea mai bună partidă, luând în calcul toate meciurile şi faptul că am întâlnit un adversar de calibru. Nu ştiu dacă au venit cu nasul pe sus, şi-au dorit cel puţin egal. Verdictul meu este că banca noastră tehnică a câştigat duelul cu banca lor tehnică. Jucătorii mi s-au părut concentraţi, au acoperit exact zona centrală încât să le îngreuneze situaţiile.

La golul lor am simţit frustrare, având în vedere ce am arătat până în acel moment. Mi se părea că să pierdem două puncte era prea mult, chiar meritam cele trei puncte. Acceptai, că nu aveai ce să faci, dar până la urmă m-am uitat şi am primit nişte informaţii că era ofsaid”, a declarat Sorin Cârţu, potrivit primasport.ro.

