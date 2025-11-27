"Am făcut istorie" Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! - Antena Sport

Nicuşor Bancu (33 de ani) a reacţionat după ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz. E al doilea succes al Craiovei în grupa principală din Conference League, după cel cu Rapid Viena.

Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, fiind în acest moment pe locul 10, cu 7 puncte. A existat şi un aspect negativ. Bancu a luat galben şi va fi suspendat în următoarea partidă a oltenilor din Conference League, cu Sparta Praga.

Nicuşor Bancu: “O victorie mare, am făcut o partidă excelentă”

“O victorie mare, pentru că am făcut o partidă excelentă. Mainz e o echipă bună, dar când nu o lași să joace se pare că au probleme. Am avut mai multe ocazii și rezultatul este unul meritat.

Ar fi fost o dezamăgire mare, nu știam ce să fac. Am avut și noi noroc, dar poate a fost antrenamentul să ținem linia foarte sus. Poate acest gol ne-a adus victoria.

Păcat că nu am reușit să marcăm golul al doilea, dar per total am făcut o partidă bună.