"Am făcut istorie" Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz! - Antena Sport

Publicat: 27 noiembrie 2025, 23:02

Am făcut istorie Reacţia lui Nicuşor Bancu după victoria extraordinară a Universităţii Craiova cu Mainz!

Nicuşor Bancu în meciul cu Mainz / Sport Pictures

Nicuşor Bancu (33 de ani) a reacţionat după ce Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare cu Mainz. E al doilea succes al Craiovei în grupa principală din Conference League, după cel cu Rapid Viena.

Craiova e foarte aproape de calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, fiind în acest moment pe locul 10, cu 7 puncte. A existat şi un aspect negativ. Bancu a luat galben şi va fi suspendat în următoarea partidă a oltenilor din Conference League, cu Sparta Praga.

Nicuşor Bancu: “O victorie mare, am făcut o partidă excelentă”

“O victorie mare, pentru că am făcut o partidă excelentă. Mainz e o echipă bună, dar când nu o lași să joace se pare că au probleme. Am avut mai multe ocazii și rezultatul este unul meritat. 

Ar fi fost o dezamăgire mare, nu știam ce să fac. Am avut și noi noroc, dar poate a fost antrenamentul să ținem linia foarte sus. Poate acest gol ne-a adus victoria. 

Păcat că nu am reușit să marcăm golul al doilea, dar per total am făcut o partidă bună. 

Mă bucur că nu am primit gol, mă bucur pentru apărare, am făcut o partidă extraordinară. Am făcut istorie, sperăm să nu ne oprim aici”, a declarat Nicuşor Bancu, pentru digisport.ro, după Craiova – Mainz 1-0.

Universitatea Craiova – Mainz 1-1

Echipa Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League.

Tudor Băluţă a ţinut să înceapă spectaculos meciul de la Craiova şi a încercat să înscrie de la jumătatea terenului, dar portarul Zentner s-a repliat şi a evitat golul, în minutul 7. Oaspeţii au replicat prin şutul lui Nordin, pe lângă poartă, din minutul 19, iar cinci minute mai târziu antrenorul Henriksen a fost nevoit să îl înlocuiască pe portarul titular, accidentat. Un moment important s-a petrecut în minutul 44, când Isenko a ieşit din careu şi l-a faultat pe Nordin, dar ucraineanul a avut noroc, scăpând de eliminare, pentru că la faza premergătoare se înregistrase o poziţie de offside.

Craiovenii au reuşit să înscrie în minutul 67. Potulski l-a faultat pe Cicâldău, în careu, s-a dictat penalti, iar Al Hamlawi a transformat. Minutul 88 a adus un gol pentru germani, marcat de Potulski, dar după trei minute de aşteptare, VAR-ul nu a validat reuşita oaspeţilor, pentru o poziţie de ofsaid, şi Universitatea Craiova – FSV Mainz s-a terminat 1-0.

Elevii lui Coelho au 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie.

