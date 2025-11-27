Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference

Publicat: 27 noiembrie 2025, 22:46

Răzvan Lucesu / Profimedia

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa.

Norvegienii au primit un penalty, confirmat de VAR, însă portarul grecilor, Pavlenka, a apărat execuţia lui Emil Kornvig, din minutul 18. Cei care au deschis scorul au fost jucătorii echipei gazdă, Luka Ivanusec înscriind în minutul 64. Kornvig şi-a luat însă revanşa în minutul 89, când a adus egalarea pe tabela de marcaj, iar PAOK – Brann s-a încheiat 1-1.

Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League

Cele două echipe sunt vecine în clasamentul Ligii Europa, având acelaşi număr de puncte, 8. PAOK ocupă locul 13, iar Brann locul 14.

Într-un alt meci din etapa a cincea, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu doar rezervă, a jucat la Razgrad, pierzând cu 2-3 în faţa lui Ludogoreţ. Stanic a reuşit o triplă pentru bulgari (minutele 11 penalti, 49 şi 62 penalty), în timp ce pentru Celta au înscris Pablo Duran (min. 70) şi El-Abdellaoui (min. 90+6). Celta ocupă poziţia a 9-a în clasament, cu 15 puncte.

Echipa poloneză Rakow, cu Bogdan Racoviţan integralist, a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea austriacă Rapid Viena, în cadrul Conference League. Rayo Vallecano a cedat la Bratislava, 1-2 cu Slovan.

Bogdan Racoviţan a fost titular şi integralist în victoria pe care polonezii au obţinut-o în faţa alb-verzilor de la Rapid Viena. Norvegianul Jonatan Brunes a deschis scorul, din penalti, în minutul 27, iar Diaby-Fadiga a realizat hat-trick-ul, ducând scorul la 4-0 cu golurile sale din minutele 40, 51 şi 53. Vienezii au înscris doar golul de onoare, prin Antiste, în minutul 75, şi Rakow, victorioasă cu 4-1, ocupă locul 4 în clasamentul grupei din Conference League, adunând 8 puncte.

Pe locul 6, cu 7 puncte, este Rayo Vallecano. Spaniolii au pierdut în Slovacia, la Bratislava, deşi a condus cu 1-0, după golul lui Fran Perez, din minutul 24. Andrei Raţiu, ţinut pe bancă de antrenorul Inigo Perez, a intrat din minutul 32, iar soarta partidei a fost decisă de două goluri marcate de gazde, în trei minute din startul reprizei secunde. Kashia (min. 49) şi Yirajang (min. 52) aducând victoria gazdelor. Slovan s-a impus cu 2-1 şi a reuşit prima victorie după trei înfrângeri în Conference League.

