Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League! Racoviţan, victorie cu Rakow. Rayo şi Raţiu, înfrângere în Conference - Antena Sport

Echipa greacă PAOK Salonic, condusă de antrenorul român Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate joi, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia norvegiană Brann Bergen, în cadrul grupei din Liga Europa.

Norvegienii au primit un penalty, confirmat de VAR, însă portarul grecilor, Pavlenka, a apărat execuţia lui Emil Kornvig, din minutul 18. Cei care au deschis scorul au fost jucătorii echipei gazdă, Luka Ivanusec înscriind în minutul 64. Kornvig şi-a luat însă revanşa în minutul 89, când a adus egalarea pe tabela de marcaj, iar PAOK – Brann s-a încheiat 1-1.

Răzvan Lucescu, doar egal în Europa League

Cele două echipe sunt vecine în clasamentul Ligii Europa, având acelaşi număr de puncte, 8. PAOK ocupă locul 13, iar Brann locul 14.

Într-un alt meci din etapa a cincea, Celta Vigo, cu Ionuţ Radu doar rezervă, a jucat la Razgrad, pierzând cu 2-3 în faţa lui Ludogoreţ. Stanic a reuşit o triplă pentru bulgari (minutele 11 penalti, 49 şi 62 penalty), în timp ce pentru Celta au înscris Pablo Duran (min. 70) şi El-Abdellaoui (min. 90+6). Celta ocupă poziţia a 9-a în clasament, cu 15 puncte.

Echipa poloneză Rakow, cu Bogdan Racoviţan integralist, a învins joi, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea austriacă Rapid Viena, în cadrul Conference League. Rayo Vallecano a cedat la Bratislava, 1-2 cu Slovan.