„Dinamo trebuie să securizeze transferul”. Florin Prunea s-a convins după victoria „câinilor” cu Univ. Craiova

Florin Prunea a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Alaa Bellaarouch, goalkeeper-ul marocan din poarta lui Dinamo în victoria zdrobitoare contra Universității Craiova, scor 5-1. Fostul portar al alb-roșiilor este de părere că echipa bucureșteană trebuie să îl transfere definitiv pe jucătorul venit sub formă de împrumut de la Braga.
Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.
Prunea vrea să îl vadă pe Bellaarouch la Dinamo și din sezonul viitor
La scorul de pe tabelă nu au contribuit doar jucătorii din atac, ci și portarul Bellaarouch, care a avut câteva intervenții foarte bune la șuturile oltenilor. Prestația sa de pe Arcul de Triumf l-a convins și pe Florin Prunea, care le-a cerut șefilor lui Dinamo să îl transfere definitiv pe portarul împrumutat pentru acest sezon de la Braga.
„Dinamo trebuie să facă orice să-l securizeze transferul lui Bellaarouch. Mie îmi lasă impresia că este ce trebuie. Dacă e trecut în contract poți activa clauza când vrei.
Important pentru Dinamo este să nu-l piardă. Are 24 de ani. Este un portar cu care poți face bani. Mie îmi place foarte mult„, a spus fostul portar din „Generația de Aur”, potrivit digisport.ro.
Dacă Dinamo va dori să îl transfere definitiv pe portarul marocan, va trebui să îi achite lui Braga suma de 500.000 de euro. Jumătate din bani se vor îndrepta către clubul din Liga Portugal, iar cealaltă jumătate către Strasbourg, echipă care a păstrat 50% din drepturile federative ale sale.
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