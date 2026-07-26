Ce se întâmplă cu oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova. Anunțul conducerii după eșecul cu Dinamo

Mario Felgueiras a oferit declarații despre oferta primită de Universitatea Craiova pentru transferul lui Assad Al-Hamlawi. Oltenii ar putea încasa suma de cinci milioane de euro în schimbul atacantului, care e dorit în Egipt, de Pyramids.

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Mario Felgueiras a vorbit despre situația lui Assad Al-Hamlawi, dezvăluind că atacantul se confruntă cu mici probleme medicale, motiv pentru care n-a putut evolua contra lui Dinamo. Oltenii au pierdut derby-ul cu marea rivală, scor 1-5.

Ce se întâmplă cu oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova

Mario Felgueiras nu a vrut să ofere prea multe detalii despre viitorul lui Assad Al-Hamlawi, dezvăluind totuși că toți jucătorii sunt de vânzare la Universitatea Craiova. El a dat, astfel, de înțeles că pentru prețul corect, chiar și golgheterul echipei poate pleca din Bănie în această vară.

„Nu știu nimic de Al Hamlawi. E normal că este abordat, normal că există interes după sezonul pe care l-a făcut. În momentul de față mi-a cerut să vină la meci și mă bucur. Asta contează. Are o accidentare mică.

Toată lumea e de vânzare la Craiova. Toată lumea are un preț. Chiar și tu, nu? (n.r. râde). Asta este treaba patronului, nu mă bag eu aici”, a declarat Mario Felgueiras, după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1.