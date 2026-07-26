Ce a făcut Levski Sofia în seara în care Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo cu 5-1

Universitatea Craiova a fost învinsă categoric de Dinamo pe Arcul de Triumf cu scorul de 5-1, iar oltenii trebuie să își revină rapid pentru manșa a doua a „dublei” cu Levski Sofia din turul 2 preliminar UCL. Campioana Bulgariei a jucat și ea în competiția internă sâmbătă seara, reușind să câștige contra lui Lokomotiv Sofia după ce a fost condusă cu 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a obținut o victorie răsunătoare în fața Universității Craiova pe Arcul de Triumf, scor final 5-1. Filipe Coelho și-a menajat mare parte din titulari, iar elevii lui Nuno Campos au profitat din plin. Alberto Soro, Alexandru Musi, Alexandru Pop, Cătălin Cîrjan și Martin Pascual au semnat golurile care au consemnat o victorie uluitoare a alb-roșiilor.

Levski Sofia, victorie în campionat în paralel cu eșecul usturător al Craiovei

În aceeași seară în care „leii din Bănie” au evoluat pe Arcul de Triumf, adversara lor din preliminariile Champions League, Levski Sofia, a jucat și ea în campionatul Bulgariei. Campioana din țara vecină a întâlnit-o în deplasare pe Lokomotiv Sofia într-un meci care a început cu 45 de minute mai târziu față de cel al Craiovei.

Asemenea lui Filipe Coelho, antrenorul lui Levski, Julio Velazquez, și-a odihnit mai mulți titulari. În prima repriză, gazdele au avut un gol anulat pe motiv de henț, însă până la urmă au reușit să deblocheze tabela în minutul 63, prin Spas Delev.

Levski nu s-a lăsat însă mai prejos și a sunat revenirea, iar în minutul 69 a avut un gol anulat pe motiv de offside la Reinaldo. Același jucător a reușit până la urmă să restabilească egalitatea în minutul 77.