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Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius: suma uriașă pe care trebuie să o plătească cluburile din Premier League

Viviana Moraru Publicat: 26 iulie 2026, 9:41

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Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius: suma uriașă pe care trebuie să o plătească cluburile din Premier League

Vinicius, în timpul unui meci / Profimedia

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Vinicius (26 de ani) are viitorul incert la Real Madrid. Starul brazilian va intra în ultimul an de contract cu „galacticii” și încă nu a ajuns la un acord cu Florentino Perez pentru prelungirea înțelegerii.

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Ținând cont de situația sa, cluburi din Premier League au intrat în cursa pentru transferul lui Vinicius. După Liverpool, și Arsenal a pus ochii pe vedeta naționalei Braziliei.

Real Madrid i-a stabilit prețul lui Vinicius: cel puțin 160 de milioane de euro

Real Madrid nu vrea să renunțe ușor la Vinicius. Conform sport.es, madrilenii vor să obțină cel puțin suma de 160 de milioane de euro în schimbul brazilianului cotat la 140 de milioane de euro.

Negocierile dintre Vinicius și Florentino Perez privind prelungirea contractului nu au mai avansat în ultimele luni, date fiind cerințele brazilianului. Conform marca.com, acesta și-ar dori o creștere substanțială a salariului pentru a continua pe Bernabeu.

Vinicius vrea nu mai puțin de 30 de milioane de euro pe sezon, pentru a semna prelungirea contractului cu Real Madrid. Pentru „galactici”, având în vedere și taxele pe care trebuie să le achite, asta ar însemna dublu față de cât îi plătesc brazilianului în prezent.

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Un asemenea salariu mai încasează la Real Madrid doar Kylian Mbappe, însă Vinicius se consideră la fel de important în cadrul clubului precum starul francez. În ciuda dorinței brazilianului, Florentino Perez nu este de acord să-i plătească acestuia un salariu de aproximativ 30 de milioane de euro, acesta fiind motivul pentru care negocierile pentru prelungirea contractului s-au împotmolit.

Spaniolii citați anterior amintesc de interesul lui Real Madrid pentru transferul tânărului Yan Diomande, de la Leipzig. „Galacticii” sunt gata să achite peste 100 de milioane de euro în schimbul mutării, jurnaliștii iberici fiind convinși că în cazul în care aceasta se va realiza, va exista și o plecare importantă din cadrul echipei.

Vinicius evoluează la Real Madrid din 2018, fiind transferat de la Flamengo în schimbul sumei de 45 de milioane de euro. În sezonul trecut, el a fost unul dintre oamenii de bază ai echipei, reușind să marcheze 22 de goluri și să ofere 14 pase decisive, în cele 53 de meciuri disputate.

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