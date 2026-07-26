„Va fi obiceiul nostru”. Ce urmează la Dinamo, după victoria de senzație cu Universitatea Craiova. Nuno Campos a stabilit totul

Dinamo a dat recital și a învins-o pe rivala Universitatea Craiova cu scorul categoric de 5-1. „Câinii” s-au impus fără emoții în derby-ul rundei a doua din Liga 1, oltenii fiind cu gândul la returul din turul doi preliminar de Champions League.

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După meciul disputat pe arena Arcul de Triumf, dinamoviștii au sărbătorit și au postat o fotografie din vestiar, în care au fost surprinși atât jucătorii, cât și Nuno Campos și staff-ul lui.

Noul obicei de la Dinamo, după victoria cu Universitatea Craiova: să se posteze pe rețelele de socializare, din vestiar

Alexandru Pop a dezvăluit că acesta va fi noul obicei al „câinilor”, ei urmând să se fotografieze în vestiar după fiecare victorie înregistrată în Liga 1, lucru stabilit și de antrenorul Nuno Campos.

„Mister a vorbit cu noi, ne-a felicitat și am făcut o poză. Am spus că, de acum încolo, ăsta o să fie obiceiul nostru de a sărbători victoriile în vestiar”, a declarat Alexandru Pop, după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1.