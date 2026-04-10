Corvinul, gest emoţionant pentru Mircea Lucescu la meciul cu Voluntari

„Amprenta” lui Lucescu creştea proporţional cu zâmbetele hunedorenilor care nu povesteau despre nimic altceva decât despre ziua petrecută la Combinat şi orele petrecute în tribune. Urmărind cu privirea, strigând şi aplaudând câţiva băieţi în alb-albastru care le colorau zilele, altfel, relativ cenuşii.

Iar de aici „scara” către succesul cu „S” mare pare să aibă trepte infinite. Practic, Mircea Lucescu este de mai bine de jumătate de secol una dintre istoriile frumoase ale fotbalului autohton. European. Mondial.

Creator al Corvinului. Inventator al celui mai bun Rapid din istorie, antrenor la Inter Milano al lui Roberto Baggio, Cordoba şi Ronaldo, la Brescia devenită, în scurt timp, Romena. De la Occidentul ţipător, la estul şi sud-estul vocal şi pasional. De la Galatasaray, la Beşiktaş. De la Şahtior, la Dinamo Kiev. Iar ca ciclul să fie complet, la Naţională.

De la meciul cu Metalul Bucureşti, la Cupa UEFA cucerită, unde altundeva dacă nu la… Istanbul, cu echipa… minerilor ucrainieni.

De la Metal, la Combinat, la mineri, la o carieră de aur, în care şi-au făcut loc 35 de trofee.

Peste 24 de milioane de minute petrecute în iarbă, pe bancă, în vestiar, în birou. Şi cam tot atâtea amintiri preţioase pentru orice microbist care se respectă.

Iar pentru asta, vă mulţumim domnule Mircea Lucescu! Rămâneţi etern!”