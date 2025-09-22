Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor - Antena Sport

Închide meniul
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor

Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor

Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor

Publicat: 22 septembrie 2025, 9:36

Comentarii
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor

Ousmane Dembele şi trofeul Champions League - Profimedia Images

Luni de la ora 21:00 are loc gala decernării Balonului de Aur 2025, iar specialiştii şi-au ales deja favoriţii pentru câştigarea prestigiosului trofeu, ce va fi acordat la Theatre du Chatelet, din Paris

Ceremonia de la Paris va fi prezentată de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. Juriul va fi format din 100 de persoane la masculin şi 50 pentru feminin. Juriul va fi format doar din jurnalişti. Nu mai sunt implicaţi jucătorii şi antrenorii.

Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025

Ţinând cont de performanţele reuşite de PSG în stagiunea precedentă, Ousmane Dembele este favoritul bookmakerilor la câştigarea Balonului de Aur. El are o cotă de 1.16 pentru a primi trofeul, asta după ce în anul în care PSG a reuşit tripla, el a marcat 35 de goluri şi a oferit 16 pase decisive.

Lamine Yamal este al doilea pe lista specialiştilor, cu o cotă de 5.00. Starul spaniol a câştigat Campionatul European cu Franţa şi a reuşit dubla internă cu Barcelona. Atacantul de doar 18 ani cotat la 200 de milioane de euro a marcat 18 goluri şi şi-a trecut în cont 25 de pase decisive în stagiunea precedentă, în tricoul blaugrana.

Următorii pe lista favoriţilor sunt Mohamed Salah şi Vinitha, cu cote de 17.00. Tot aici îi mai găsim pe Raphinha (29.00), Kylian Mbappe şi Cole Palmer (34.00), dar şi pe Khvicha Kvaratskhelia şi Achraf Hakimi (41.00)

Cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025

  • Ousmane Dembele (Franţa/PSG)
  • Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)
  • Mo Salah (Egipt/Liverpool)
  • Vitinha (Portugalia/PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, PSG)
  • Achraf Hakimi (Maroc/PSG)
  • Cole Palmer (Anglia/Chelsea)
  • Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)
  • Desire Doue (Franţa/PSG)
  • Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)
  • Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)
  • Erling Haaland (Norvegia/Manchester City) Viktor Gyökeres (Suedia/Sporting CP)
  • Harry Kane (Anglia/Bayern München)
  • Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)
  • Alex McAllister (Argentina/Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano) Scott McTominay (Scoţia/Napoli)
  • Kylian Mbappe (Franţa/Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia/PSG)
  • Joao Neves (Portugalia/PSG)
  • Pedri (Spania/FC Barcelona)
  • Michael Olise (Franţa/Bayern München) Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)
  • Declan Rice (Anglia/Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spania/PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)
  • Vinicius (Brazilia/Real Madrid)
  • Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)
Comentarii


1 „E adevărat". Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 3 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua" 4 Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 5 Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo" 6 Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul
