Ceremonia de decernare a Balonului de Aur LIVE TEXT (21:00). Nominalizaţii, categoriile şi toate informaţiile despre gală - Antena Sport

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi Ousmane Dembele.

Ceremonia de la Paris va fi prezentată de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. Juriul va fi format din 100 de persoane la masculin şi 50 pentru feminin. Juriul va fi format doar din jurnalişti. Nu mai sunt implicaţi jucătorii şi antrenorii.

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur

Cele trei criterii în urma căruia se acordă punctele pentru câştigătorul Balonului de Aur sunt peformanţele individuale, performanţele de echipă şi trofeele şi fair-play-ul.

În parteneriat între UEFA şi Groupe Amaury, proprietarul France Football şi L’Équipe, ceremonia France Football Ballon d’Or va premia cei mai buni jucători şi jucătoare, portari, tineri jucători, golgheteri şi antrenori din sezonul 2024/25, alături de cluburile anului şi un premiu umanitar: Premiul Sócrates.

Jucătorii lui PSG nu pot participa la gala Balonului de Aur

Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Parizienii au însă o problemă, având în vedere că partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur.