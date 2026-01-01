Andrei Rațiu a dezvăluit motivul celei mai importante decizii luate în 2025: "Asta m-a convins" - Antena Sport

Andrei Rațiu a acordat un interviu în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și decizia sa de a prelungi contractul cu Rayo în contextul zvonurilor legate de posibila sa plecare. Fundașul de națională a semnat în noiembrie o nouă înțelegere cu formația din La Liga valabilă până în 2030.

Andrei Rațiu a fost în ultimii ani printre cei mai buni jucători români, iar acest lucru a atras atenția unor cluburi importante din Top 5. Deși au existat zvonuri care îl asociat pe fundaș inclusiv cu un posibil transfer la Barcelona, el a decis să își prelungească până în 2030 contractul cu actuala sa echipă, Rayo Vallecano.

Andrei Rațiu și cum a luat decizia să semneze cu Rayo

Recent, într-un interviu acordat pentru fanatik.ro, Rațiu a fost întrebat ce l-a făcut să pună pixul pe noul contract, știind că în paralel există informațiile acelea care îl dădeau drept o “țintă” pentru formația de pe Camp Nou și nu numai. AS Roma, Atletico Madrid sau Villarreal au fost alte formații asociate cu transferul jucătorului de 27 de ani.

Rațiu a mărturisit că pentru el a contat cel mai mult siguranța că va avea minute, gândindu-se și la echipa națională. În plus, fundașul lateral a vorbit și despre cum ia deciziile legate de viitorul său.

“Pentru mine e important să joc, mai ales că avem peste câteva luni un meci de baraj foarte important. Contează să joc, să fiu constant. Bineînțeles că mă și simt bine la club, familia mea se simte bine. Cred că asta m-a convins să reînnoiesc contractul.